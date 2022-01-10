На компромиссы с Москвой НАТО не пойдет, – Столтенберг о членстве Украины
Источник:"Европейская правда"
Проведение Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. Перед этим генсек Альянса Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не пойдет ни на какие компромиссы с Россией относительно членства Украины.
Соответствующее заявление Столтенберг сделал перед началом комиссии Украина – НАТО. Она 10 января проходит в Брюсселе.
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Мы четко заявляли, что мы не пойдем на компромисс относительно права государств в Европе выбирать свой собственный путь, в частности относительно безопасностных договоренностей, частью которых они хотят быть,
– отметил генсек НАТО.
Он подчеркнул, что фундаментальным является ненарушение этого принципа.
Также Столтенберг обратил внимание, что только Украина и 30 союзников Альянса имеют право решать, когда страна будет готова к членству. Кроме того, НАТО привержено своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году.
Согласно ему, Украина в будущем может стать членом Альянса. "Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем стране двигаться к членству, имплементируя реформы", – заявил генсек.
Напомним, Йенс Столтенберг созвал Совет НАТО – Россия после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования по нерасширению альянса.
Требования Путина по так называемым "гарантиям безопасности": последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава Кремля требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России. Москва настаивает, чтобы в эту сферу попали и суверенные государства.
- Переговоры относительно документа между Россией и США проходят в Женеве 10 января. А уже 12 января требования Кремля обсудят и с НАТО.
- Столтенберг ранее заявил, что ситуация в отношении Украины может быть решена политически.
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