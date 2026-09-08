Об этом он заявил 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Какова позиция Украины по вопросам зерна и энергетики?

По словам Зеленского, оба вопроса являются болезненными не только для Украины и России, но и для других государств, которые зависят от продовольственных и энергетических ресурсов.

Зерно, энергетика – болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира. Для Индии на сегодняшний день, для Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы найти здесь компромисс,

– заявил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не должна быть единственной стороной, которая идет на уступки. По его словам, Москва также должна продемонстрировать готовность к конкретным шагам.

Очень важно, что мы сегодня находимся в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России нужно идти на какие-то шаги. Не ждать только компромиссов от Украины. Украина и так уже пошла на многое,

– отметил Зеленский.

Напомним, российский зерновой рынок оказался под серьезным давлением из-за остановки ключевых терминалов Азово-Черноморского бассейна, на которые приходится около 88% морского экспорта зерна. По данным СБУ, за неделю закупочная цена пшеницы четвертого класса на юге России упала примерно на 19% – до 8,9–10 тысяч рублей за тонну.

В центральной части страны зерно подешевело примерно на 8%, а на Поволжье – на 3%. Из-за логистических проблем также сократились прогнозы российского экспорта: ожидания относительно августовских поставок снизили с 3,1 миллиона до 1,8 миллиона тонн.

На сезон 2026/27 годов прогноз экспорта российской пшеницы снизили до 44,6 миллиона тонн. Это может привести к накоплению нереализованного зерна на элеваторах и вынудить аграриев продавать продукцию по более низким ценам.

В то же время ожидается, что в 2026 году Россия соберет около 140 миллионов тонн зерна, поэтому проблемы с экспортом могут усилить давление на производителей в период поступления нового урожая.