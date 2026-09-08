Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

Яку позицію має Україна щодо зерна та енергетики?

За словами Зеленського, обидва питання є болючими не лише для України та Росії, а й для інших держав, які залежать від продовольчих та енергетичних ресурсів.

Зерно, енергетика – болючі питання для України і Росії. І це болючі питання для всього світу. Для Індії на сьогодні, для Еміратів, Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові, щоб знайти тут компроміс,

– заявив президент.

Водночас глава держави наголосив, що Україна не має бути єдиною стороною, яка робить поступки. За його словами, Москва також повинна продемонструвати готовність до конкретних кроків.

Дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісного вже зробила,

– зауважив Зеленський.

Нагадаємо, російський зерновий ринок опинився під серйозним тиском через зупинку ключових терміналів Азово-Чорноморського басейну, на які припадає близько 88% морського експорту зерна. За даними СБУ, за тиждень закупівельна ціна пшениці четвертого класу на півдні Росії впала приблизно на 19% – до 8,9 – 10 тисяч рублів за тонну.

У центральній частині країни зерно подешевшало приблизно на 8%, а в Поволжі – на 3%. Через логістичні проблеми також скоротилися прогнози російського експорту: очікування щодо серпневих поставок знизили з 3,1 мільйона до 1,8 мільйона тонн.

На сезон 2026/27 років прогноз експорту російської пшениці зменшили до 44,6 мільйона тонн. Це може призвести до накопичення непроданого зерна на елеваторах і змусити аграріїв реалізовувати продукцію за нижчими цінами.

Водночас очікується, що у 2026 році Росія збере близько 140 мільйонів тонн зерна, тому проблеми з експортом можуть посилити тиск на виробників у період надходження нового врожаю.