Кому достанется "скифское золото" из Крыма: суд Амстердама огласит решение

25 октября 2021 , 11:48
Читати новину українською

Источник:

Укринформ

Апелляционный суд Амстердама уже 26 октября должен объявить решение о принадлежности "скифского золота". Решающие прения сторон состоялись еще в апреле.

"Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до оккупации полуострова. Сюда ценности привезли на выставку.

Интересно Самые необычные музеи Украины, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Нидерландов

Окружной суд Амстердама в 2016 году принял решение, что экспонаты нужно передать Украине. Это служители Фемиды аргументировали резолюцией ЮНЕСКО, в которой говорится, что художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

С 2017 года продолжается судебный процесс

Конечно, это не понравилась представителям оккупированного Крыма. В 2017 году поступила апелляция от крымских музеев. С тех пор продолжается судебная тяжба.

В октябре 2020 года Апелляционный суд удовлетворил ходатайство украинской стороны об отводе председательствующего по делу судьи. На такой шаг страна пошла из-за связи судьи с адвокатами стороны противника.

Обратите внимание! На время рассмотрения дела, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.

Стоит прочитать В Египте будет чаще звучать соловьиная: для украинцев создадут горячую линию и аудиогиды

Что известно о деле "скифского золота":

  • Еще в 2013 году в Музее исторических ценностей в Крыму сформировали выставку из 584 экспонатов.
  • Стоимость экспозиции – около 1 миллиона евро.
  • Далеко не все экспонаты имеют отношение к скифам и являются золотыми: есть вещи из бронзы, керамики и даже дерева.
  • В рамках международного сотрудничества экспозиция отправилась в Германию, а в феврале 2014 – в Амстердам.
  • Там экспонаты должны были находиться до августа 2014 года, однако остались до сих пор.
Автор: Ірина Пундор