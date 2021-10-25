Кому достанется "скифское золото" из Крыма: суд Амстердама огласит решение
Источник:Укринформ
Апелляционный суд Амстердама уже 26 октября должен объявить решение о принадлежности "скифского золота". Решающие прения сторон состоялись еще в апреле.
"Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до оккупации полуострова. Сюда ценности привезли на выставку.
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Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Нидерландов
Окружной суд Амстердама в 2016 году принял решение, что экспонаты нужно передать Украине. Это служители Фемиды аргументировали резолюцией ЮНЕСКО, в которой говорится, что художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.
С 2017 года продолжается судебный процесс
Конечно, это не понравилась представителям оккупированного Крыма. В 2017 году поступила апелляция от крымских музеев. С тех пор продолжается судебная тяжба.
В октябре 2020 года Апелляционный суд удовлетворил ходатайство украинской стороны об отводе председательствующего по делу судьи. На такой шаг страна пошла из-за связи судьи с адвокатами стороны противника.Обратите внимание! На время рассмотрения дела, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.
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Что известно о деле "скифского золота":
- Еще в 2013 году в Музее исторических ценностей в Крыму сформировали выставку из 584 экспонатов.
- Стоимость экспозиции – около 1 миллиона евро.
- Далеко не все экспонаты имеют отношение к скифам и являются золотыми: есть вещи из бронзы, керамики и даже дерева.
- В рамках международного сотрудничества экспозиция отправилась в Германию, а в феврале 2014 – в Амстердам.
- Там экспонаты должны были находиться до августа 2014 года, однако остались до сих пор.