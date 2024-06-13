Надо ли проходить ВВК до 25 лет и тем, кто имеет бронь: что предусматривает новое постановление

Кабмин внес изменения в ряд постановлений. Отныне военнообязанных до 25 лет и тех, кто получает бронирование, не будут отправлять на военно-врачебную комиссию.

В частности, изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление № 1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560). Поэтому, новые правила прохождения ВВК определены в Постановлении правительства от 7 июня 2024 года №675, передает 24 Канал.

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Кого не будут отправлять на ВВК

Как говорится в Постановлении, военнообязанные до 25 лет не будут направляться на прохождение военно-врачебной комиссии. Также не будут проходить медицинский осмотр те, кто получает бронирование.

Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с бронированием и отсрочки ... не предусматривает направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра,

– говорится в Постановлении.

Кроме того, в новом Постановлении Кабмина также говорится, что во время военного положения на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра отправлять только тех, кто будет добровольно принят на военную службу.

Получить бронь можно будет в Дії

До 6 июля 2024 года Минцифры планирует доработать возможность бронирования через Дію. Так, воспользоваться этой функцией смогут предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Сил обороны Украины, работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время военного положения.

Известно, что Минцифры создадут перечень предприятий, которые могут забронировать работников. Если указанное предприятие есть в списке, то руководство может подать своих сотрудников на бронирование, а специалисты решат – предоставлять бронь или нет.

Если решение будет положительным, то выписку о бронировании также можно будет получить в Дії, предварительно подав заявку. Таким образом, процесс бронирования будет осуществляться полностью в электронном формате, что значительно упрощает процедуру.

"То, что процесс переходит в диджитал – большой плюс, поскольку бронирование через Дію простое и понятное. Это дает предприятиям четкий алгоритм действий", – отметила руководитель направления национальной аналитики Центра совместных действий Оксана Заболотная.