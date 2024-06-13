Стоит отметить, что постановка на воинский учет не связана с мобилизационными мероприятиями, которые продолжаются. Она является регулярной процедурой, которая регулирует воинскую обязанность юношей.

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Кому нужно явиться в ТЦК до совершеннолетия

Сухопутные войска ВСУ объяснили процедуру воинского учета для юношей, отметив, кто из мужчин обязан прибыть в ТЦК до 18 лет.

В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", ежегодно в течение января – марта на воинский учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет.

Это взятие на учет осуществляется в районных и городских ТЦК по месту жительства лица. Граждане обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Обратите внимание! Если юноши по определенным причинам не стали на учет, их оповещают по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что постановка на воинский учет не связана с мобилизационными мероприятиями, которые продолжаются.

На какие категории делят мужчин относительно воинской обязанности

В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане Украины делятся на следующие категории по воинской обязанности:

допризывники – лица, которые подлежат приписке к призывным участкам, в год наступления 17 лет;

– лица, которые подлежат приписке к призывным участкам, в год наступления 17 лет; призывники – мужчины от 18 до 25 лет, которые должны проходить срочную военную службу;

– мужчины от 18 до 25 лет, которые должны проходить срочную военную службу; военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства

– лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Военнообязанными считаются мужчины, которые проходили срочную службу или достигли 25 лет и находятся в запасе до 60 лет.

Резервисты обязаны прибывать в воинскую часть по вызову командира.

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