Варто зазначити, що постановка на військовий облік не пов’язана з мобілізаційними заходами, які тривають. Вона є регулярною процедурою, яка регулює військовий обов’язок юнаків.
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Кому потрібно з'явитися в ТЦК до повноліття
Сухопутні війська ЗСУ пояснили процедуру військового обліку для юнаків, зазначивши, хто з чоловіків зобов’язаний прибути до ТЦК до 18 років.
Відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", щороку протягом січня – березня на військовий облік беруться громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.
Це взяття на облік здійснюється у районних та міських ТЦК за місцем проживання особи. Громадяни зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.
В Сухопутних військах підкреслюють, що постановка на військовий облік не пов’язана з мобілізаційними заходами, які тривають.
На які категорії поділяють чоловіків щодо військового обов'язку
Відповідно до пункту 9 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни України поділяються на такі категорії щодо військового обов’язку:
- допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць, у рік настання 17 років;
- призовники – чоловіки від 18 до 25 років, які мають проходити строкову військову службу;
- військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави
- резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.
Військовозобов'язаними вважаються чоловіки, які проходили строкову службу або досягли 25 років і перебувають у запасі до 60 років.
Резервісти зобов'язані прибувати до військової частини за викликом командира.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо економічного бронювання. Планується, що бізнес самотужки зможе обирати важливих для підприємства працівників та сплачуватиме за них збільшений військовий податок.
- Народний депутат, член комітету з національної безпеки Федір Веніславський розповів, що в Україні окремі підприємства матимуть можливість забронювати 100% працівників, а інші – до 50%. Втім, для цього необхідно відповідати певним критеріям.
- Зауважимо, що зі слів секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, в Україні збільшилися темпи мобілізації. Зокрема, він повідомив, що за останній місяць вдалося мобілізувати стільки осіб, як за останні півроку.