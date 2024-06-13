Варто зазначити, що постановка на військовий облік не пов’язана з мобілізаційними заходами, які тривають. Вона є регулярною процедурою, яка регулює військовий обов’язок юнаків.

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Кому потрібно з'явитися в ТЦК до повноліття

Сухопутні війська ЗСУ пояснили процедуру військового обліку для юнаків, зазначивши, хто з чоловіків зобов’язаний прибути до ТЦК до 18 років.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", щороку протягом січня – березня на військовий облік беруться громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Це взяття на облік здійснюється у районних та міських ТЦК за місцем проживання особи. Громадяни зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Зверніть увагу! Якщо юнаки з певних причин не стали на облік, їх оповіщають за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття в ТЦК.

В Сухопутних військах підкреслюють, що постановка на військовий облік не пов’язана з мобілізаційними заходами, які тривають.

На які категорії поділяють чоловіків щодо військового обов'язку

Відповідно до пункту 9 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни України поділяються на такі категорії щодо військового обов’язку:

допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць, у рік настання 17 років;

– особи, які підлягають приписці до призовних дільниць, у рік настання 17 років; призовники – чоловіки від 18 до 25 років, які мають проходити строкову військову службу;

– чоловіки від 18 до 25 років, які мають проходити строкову військову службу; військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави

– особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Військовозобов'язаними вважаються чоловіки, які проходили строкову службу або досягли 25 років і перебувають у запасі до 60 років.

Резервісти зобов'язані прибувати до військової частини за викликом командира.

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