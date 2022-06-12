"Кому война, а кому гулянки в Чехии": в сети возмущены выездом Николая Тищенко за границу

Нардеп Николай Тищенко неожиданно засветился за границей. Вместе с супругой он посетил благотворительное мероприятие в Праге, где собирали средства на покупку авто для ВСУ. В сети критикуют политика и не понимают, как ему удалось уехать.

Сам же Николай Тищенко закрыл комментарии в соцсети, однако в блоге певицы Tayanna , застилавшей фотографии с депутатом, поднялась волна возмущения.

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Как Тищенко объяснил свой выезд за границу

Как отметил в своем сообщении Тищенко, благотворительные мероприятия фонда "Дорога мира" инициировала Алла, Николай же передал на аукцион марку "Русский военный корабль…ВСЕ".

Нардеп также заверил, что сразу после захода вернется в Киев .

Тищенко в соцсетях заявил, что благотворительные мероприятия инициировала его супруга Алла. "Приближаем победу на всех фронтах: на политической арене, ВСУ и огромной работой каждого украинского волонтера", – написал он.



Возмутительная реакция украинцев

Журналист Сергей Медяник возмутился тем, что Тищенко со своей девушкой гулял на вечеринке в Праге.

Затем его кум Ермак рассказывает, что вроде бы нам НАТО не помогает. Но если посмотреть жизнь Тищенко, можно подумать, что в Украине нет войны. Вот у нас такие нардепы из "Слуги Народа" - кому война, а кому гулянки в Чехии,

– написал он.

По словам журналиста, Тищенко на мероприятии насобирал 2 миллиона, типа на помощь стране, хотя для него такие деньги – чтобы провести неделю на море.

Также украинцы начали интересоваться тем, почему Николаю Тищенко, которому 50 лет, разрешили уехать за границу .

"Боец невидимого фронта... Коля митбол защищает Украину в терробороне Праги...".

"Пока 20 летние ребята воюют кто-то пиарится на войне! Стыд тем "мужчинам", которые прячутся на Закарпатье и за рубежом".

"О, Тищенко нашелся. А потом вернется, как ни в чем не было. Надеюсь, его уже не допустят к власти".

"О, наш, "мега" депутат! Навоевался уже? Бедося, то Мукачево, то Прага. Но главное в бронике сфотографироваться и позывной себе прилепить. УБД уже получил, воина? Или только оружие наградное?"

Следует отметить, что накануне, 11 июня первый вицеспикер Совета Александр Корниенко сообщил, что часть депутатов в настоящее время находится в Европе в командировках.

К слову, в мае правительство изменило правила пересечения государственной границы военнообязанных мужчин и сроки их пребывания за пределами страны.

Так, во время войны из страны могут уезжать водители, железнодорожники и спортсмены. В частности, могут выезжать водители, перевозящие медицинские грузы, резинопомощь для нужд ВСУ и т.д.

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