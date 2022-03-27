Кому война, а кому – мать родная: в Чернигове псевдоволонтер наживался на гуманитарной помощи

В Чернигове ночью 27 марта задержали мужчину, который наживался на войне. Под видом волонтера он получал гуманитарную помощь, которую потом продавал.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Представляясь волонтером, он бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а затем реализовывал вместо того, чтобы раздавать ее нуждающимся. К примеру, хлеб он продавал за 35 гривен,

– заявил Белошицкий.

Известно, что по месту жительства мужчины в одном из хозяйственных помещений обнаружен целый состав гуманитарной помощи. Патрульные полицейские задержали фигуранта и передали его следователям.

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