Кому выгодны слухи о скорой смерти Путина и почему на это не стоит надеяться
Источник:ютуб Константина Борового
Пропаганда пытается убедить общество, окружение Путина, что оно как-то все само решится. Не нужно ничего делать, не нужно сопротивляться, не нужно бороться с этим режимом. Вот он заболеет и умрет!
Кто и зачем дает людям напрасные надежды
Я бы на это не очень надеялся. Современное состояние медицины таково, что он может жить очень долго и пить кровь из нас еще много десятилетий.
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Это одна из пропагандистских установок, которая предлагает не сопротивляться. Ну, подождите еще, помучьтесь еще чуть-чуть, возможно, оно само собой решится – звучит это примерно так.
Надеждами на смерть Путина людей пытаются отвлечь от желания противодействовать кровавому диктатору / Фото Getty Images
У Евгения Шварца где-то было: муж душит жену и говорит ей: "Ну, потерпи. Ну, может, пройдет".
Такова нехитрая пропагандистская установка, одна из возможных. А может не пропагандистская установка, а позиция не очень дальновидных экспертов, которая тоже