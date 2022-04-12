Хто і навіщо дає людям марні надії

Я б на це не дуже сподівався б. Сучасний стан медицини такий, що він може жити дуже довго і пити кров із нас ще багато десятиліть.

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Це одна з пропагандистських установок, яка пропонує не чинити опір. Ну, зачекайте ще, помучтеся ще трохи, можливо, воно само собою вирішиться – звучить це приблизно так.



Сподіваннями на смреть Путіна людей намагаються відволікти від бажання протидіяти кривавому диктатору / Фото Getty Images

У Євгенія Шварца десь було: чоловік душить дружину й каже їй: "Ну, потерпи. Ну, можливо, минеться".

Така нехитра пропагандистська установка, одна з можливих. А, може, не пропагандистська установка, а позиція не дуже далекоглядних експертів, яка теж має право на існування.

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