Кому может быть выгоден поджог дома Гонтаревой: объяснение эксперта

Если что-то повторяется один раз — это случайность, а если что-то повторяется второй раз, то это уже система. Сейчас происходят такие системные шаги именно против Гонтаревой, которая была главой Национального банка Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Алексей Минаков.

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Эксперт рассказал, что Гонтарева за период руководительницы сделала "грязную работу" по очистке банковского рынка от таких "карманных" и фейковых банков, которые обслуживали интересы определенных групп влияния и отмывали средства. От всего этого Валерия Гонтарева избавилась и автоматически нажила себе врагов.

И второй ключевой момент, который связан с ее деятельностью. За время ее руководства Национальным банком Украины происходила национализация "Приватбанка". Понятно, что олигарх Игорь Коломойский не очень был доволен этим,

– сообщил Минаков.

"Сейчас (Коломойский – 24 канал) активно отстаивает свою позицию в судах. Якобы национализация происходила незаконно, и как раз уже финальная стадия, поэтому в течение ближайших месяцев увидим чем это дело закончится в судебной плоскости. Очевидно, что мотивы у Коломойского делать какие-то неприятности, запугивать, то они есть", – добавил Минаков.

Какие инциденты случались с Гонтаревой в последнее время? Сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина.



Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли.



Последнее несчастье – пожар в имении Гонтаревой под Киевом. Элитный загородный дом был зарегистрирован на мужа Гонтаревой, Олега. Имение имело площадь 316 метров квадратных.



Параллельно Гонтареву вызывают в ГПУ и ГБР как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, а вместо этого ждет следователей в Лондоне.



Сама Гонтарева заявляет об угрозах со стороны Коломойского из-за национализации "Приватбанка", бывшим главой которого он был.