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      Кому може бути вигідний підпал будинку Гонтаревої: пояснення експерта

      375 Читать новость на русском
      Валерія Гонтарева
      Валерія Гонтарева / finance.liga.net

      Якщо щось повторюється один раз — це випадковість, а якщо щось повторюється вдруге, то це вже система. Зараз відбуваються такі системні кроки саме проти Гонтаревої, яка була очільницею Національного банку України.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

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      Експерт розповів, що Гонтарева за період очільниці зробила "брудну роботу" по очищенню банківського ринку від таких "карманних" і фейкових банків, які обслуговували інтереси певних груп впливу та відмивали кошти. Від всього цього Валерія Гонтарева позбулася й автоматично нажила собі ворогів.

      І другий ключовий момент, який пов’язаний з її діяльністю. За часи її очільництва Національного банку України відбувалася націоналізація "Приватбанку". Зрозуміло, що олігарх Ігор Коломойський не дуже був задоволений тим,
      – повідомив Мінаков.

      "Зараз (Коломойський –24 канал) активно відстоює свою позицію в судах. Ніби націоналізаціє відбувалася незаконно і якраз вже фінальна стадія, то ж впродовж найближчих місяців побачимо чим ця справа закінчиться у судовій площині. Очевидно, що мотиви у Коломойського робити якісь неприємності, залякувати, то вони є", – додав Мінаков.

      Які інциденти траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка.

      Потім жінка поскаржилась на те, що       машину її невістки та повної тезки спалили.

      Останнє нещастя – пожежа у маєтку Гонтаревої під Києвом. Елітний заміський будинок був зареєстрований на чоловіка Гонтаревої, Олега. Маєток мав площу 316 метрів квадратних.

      Паралельно Гонтареву викликають до ГПУ та ДБР як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Сама Гонтарева заявляє про погрози з боку Коломойського через націоналізацію "Приватбанку", колишнім головою якого він був.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої Ігор Коломойський Приватбанк НБУ
      Джерело: 24 канал
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