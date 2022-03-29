Концентрация на хранилищах горючего: в Генштабе назвали цель ракетных атак россиян

В Украине участились ракетные атаки российских оккупантов. Генштаб объяснил так называемую тактику захватчиков.

Всем известно, что оккупанты хотят уничтожить Украину, но мы им этого не позволим. Теперь они начали коварные атаки на хранилища топлива.

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Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса,

– сообщили в Генштабе.

В частности, россияне уже атаковали нефтебазу во Львове, Луцке и на Ровенщине.

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