Концентрационные лагеря и депортация: Зеленский рассказал о новых преступлениях России в Мариуполе

Мариуполь продолжает героически обороняться под давлением россиян. Город оцеплен, но полностью взять его под контроль врагу не удается.

Россияне в Мариуполе совершают безумные зверства против мирного населения. Террор, расстрелы, насилие – у ничтожности оккупантов нет предела.

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Преступления России в Мариуполе

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами украинцев. Уже сейчас речь идет о десятках тысяч погибших мирных мариупольцев. Наши спецслужбы фиксируют переговоры россиян о том, как они скрывают свои преступления.

Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе около Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое – это концентрационные лагеря. Такие, которые строили и нацисты в свое время,

– сообщил Зеленский.

Украинцев, которым удается выжить в этих лагерях, враг отправляет дальше на оккупированные территории или в Россию. Стало известно о фактах депортации детей в российскую глубинку, в частности в Сибирь и Владивосток.

Враг надеется, что дети забудут, где их дом. Но они украинцы, и Украина сделает все, чтобы вернуть их домой.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины