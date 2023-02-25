"Пливе кача" в Лужниках как самое большое отвращение к оккупантам

Российская империя долгое время росла за счет высасывания талантов и ресурсов порабощенных народов. Параллельно империя системно насаждала этим народам комплекс неполноценности, потому постоянно напоминала о высшем социальном статусе русских.

Россияне сделали то, что делали всю свою историю

Адепты империи, древние и нынешние, говорили о "маленьких культурах, которые не способны построить великое государство". Поэтому человек, стремившийся к успеху, часто отказывался от собственной национальной идентичности и пытался идентифицировать себя как "русский".

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Украденные идеи, песни, картины или изобретения теряли первоначальный национальный признак и становились достоянием имперской власти и частью так называемой "великой русской культуры". Война жестко начала сдирать маски лицемерия и низменности со многих адептов.

Все увидели, что не только "король голый". Оказалось, что расхваленная "великая культура" не способна сотворить что-то уникальное и прекрасное. То, что захватывает души людей и побуждает их к общим действиям. Поэтому они продолжают открыто воровать чужое. Не только унитазы, но и песни.

Перед выступлением российского президента Владимира Путина в Лужниках спели на украинском языке обезображенную лемковскую песню "Пливе кача". Только обозначили ее как песню о "спасении" Мариуполя от "нацистов-демонов Азовстали".

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Слуги умирающей недоимперии Аким и Дарья не совершили чего-то нового. Они повторили то, что делали манкурты и до них. Но времена изменились. Отвращение от созерцания этого действа может только придать силы в борьбе за наше освобождение.

Война всегда возвращается к тем, кто ее породил. Ждать осталось недолго.