Хор из Украины приехал в Нью-Йорк спеть рождественскую песню "Щедрик": где смотреть онлайн-концерт

Сегодня, 4 декабря, в Карнеги-Холле в Нью-Йорке состоится большой концерт Notes from Ukraine. Так украинцы в США отпразднуют символическую дату – ровно 100 лет с североамериканской премьеры знаменитого "Щедрика" авторства Николая Леонтовича.

Об этом 24 каналу рассказал дирижер и генеральный директор Украинского института Владимир Шейко. Он объяснил, что впервые США услышали украинскую колядку, которая впоследствии стала известным как Carol of the bells гимном Рождества для всего мира, также в Карнеги-Холл.

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В Карнеги-Холле снова прозвучит "Щедрик"

Это торжественное событие решили отметить концертом, что, во-первых, почтит память тех людей, которые впервые исполнили "Щедрик" в Нью-Йорке, а во-вторых, определит богатство украинско-американских культурных и музыкальных связей.

Именно поэтому сегодняшняя программа будет отличаться от программы столетней давности. Но легендарная колядка, конечно же, прозвучит. Ее исполнят в тот же момент, что и 4 декабря 1922 года – в конце первого отделения.

В целом программа будет состоять из народных и современных хоровых мелодий от украинских и американских композиторов. Важно, что на этом концерте состоится мировая премьера нового произведения американского композитора Тревора Вестона, которое он написал на слова украинского нобелевского лауреата Сергея Жадана.

Сам писатель, к сожалению, приехать в Нью-Йорк не смог, но в Карнеги-Холле будут наслаждаться музыкой почти 3 тысячи гостей из США и других стран мира. По словам Шейко, там будут дипломаты, конгрессмены, культурные деятели, журналисты и, конечно, огромное количество украинской общины, съехавшейся в Нью-Йорк из разных уголков США и Канады, а также американская публика, которая впервые откроет для себя неведомую до сих пор историю Carol of the bells.

Здесь, в Америке мало кто до сих пор знал, что это – украинская мелодия, и что она была гимном борьбы Украины за независимость,

– подчеркнул Владимир Шейко.

Что происходило 100 лет назад

Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию символического концерта в Нью-Йорке по ссылке . Она началась 4 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Тур Украинской республиканской капеллы состоялся в попытках тогдашнего руководства Украинской Народной Республики и, в частности, Симона Петлюры обрести для государства независимость и субъектность на международной арене именно средствами культурной дипломатии.

Хоровая капелла отправилась в турне по Европе, а затем и по Северной Америке в надежде на то, что именно украинская культура сможет убедить мир в том, что Украина достойна обрести свою независимость.

Сегодня же многие обстоятельства этого тура и концерта 100-летней давности повторяются – наше государство снова борется за свою свободу, независимость и суверенитет. Поэтому сегодняшнее событие особенно символично для всех украинцев, а часть полученных с продажи билетов доходов передадут на кампанию президента Украины UNITED 24 – на восстановление Украины и первоочередные гуманитарные потребности.

Владимир Шейко рассказал о посвященном украинскому "Щедрику" концерте в Нью-Йорке: смотрите видео