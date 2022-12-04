Про це 24 каналу розказав диригент та генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко. Він пояснив, що вперше США почули українську колядку, яка згодом стала відомим як Carol of the bells гімном Різдва для всього світу, також у Карнегі-Холл.

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У Карнегі-Холлі знову пролунає "Щедрик"

Цю урочисту подію вирішили відзначити концертом, який, по-перше, вшанує пам'ять тих людей, які вперше виконали "Щедрик" у Нью-Йорку, а по-друге, оприявнить багатство українсько-американських культурних та музичних зв'язків.

Саме тому сьогоднішня програма відрізнятиметься від програми столітньої давнини. Але легендарна колядка, звичайно ж, прозвучить. Її виконають у той самий момент, що й 4 грудня 1922 року – наприкінці першого відділення.

Загалом же програма буде складатися з народних та сучасних хорових мелодій від українських та американських композиторів. Важливо, що на цьому концерті відбудеться світова прем'єра нового твору американського композитора Тревора Вестона, який він написав на слова українського нобелівського лауреата Сергія Жадана.

Сам письменник, на жаль, приїхати до Нью-Йорка не зміг, але в Карнегі-Холлі насолоджуватимуться музикою майже 3 тисячі гостей з США та інших країн світу. За словами Шейка, там будуть дипломати, конгресмени, культурні діячі, журналісти та, звісно, величезна кількість української громади, що з'їхалася до Нью-Йорку з різних куточків США та Канади, а також американська публіка, яка чи вперше відкриє для себе незнану досі історію Carol of the bells.

Тут, в Америці мало хто дотепер знав, що це – українська мелодія, і що вона була гімном боротьби України за незалежність,

– підкреслив Володимир Шейко.

Не пропустіть! Усі охочі зможуть переглянути онлайн-трансляцію символічного концерту у Нью-Йорку за посиланням. Вона розпочалася о 21:00 4 грудня за київським часом.

Що відбувалося 100 років тому

Тур Української республіканської капели відбувся в намаганнях тодішнього керівництва Української Народної Республіки і зокрема Симона Петлюри здобути для держави незалежність та суб'єктність на міжнародній арені саме засобами культурної дипломатії.

Хорова капела вирушила у турне Європою, а потім і Північною Америкою в надії на те, що саме українська культура зможе переконати світ у тому, що Україна гідна здобути свою незалежність.

Сьогодні ж багато обставин цього туру та концерту 100-річної давності повторюються – наша держава знову виборює свою волю, незалежність та суверенітет. Тож сьогоднішня подія є особливо символічною для усіх українців, а частину отриманих з продажу квитків прибутків передадуть на кампанію президента України UNITED 24 – на відбудову України та першочергові гуманітарні потреби.

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