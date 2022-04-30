Концлагерь в Мариуполе: оккупанты будут выдавать разрешения на право пребывания на улице

Режим, который российские захватчики установили в частично захваченном Мариуполе, все больше напоминает нацистский концлагерь.

Как сказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты собираются запустить выдачу отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.

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Фактически, по их объяснениям, это – микс документа о фильтрации или, как они говорят, верификации и пропуска на право передвижения внутри города.

Для этого они запускают работу "отделов полиции" по адресам:

Центральный район – улица Фонтана, 87;

Приморский район и центральный офис – проспект Нахимова, 86;

Кальмиусский район – улица Контрольная, 54;

Левобережный район – улица 130-й Таганрогской дивизии, 114.

Одновременно ожидаем усиление фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье от Мелекино до Урзуфа.

– отметил Андрющенко.

Россия продолжает действовать теми же методами, которые использовала десятки лет назад. Так, в Мариуполе в дома горожан уже заселяют неизвестных людей. Об этом рассказала женщина, которая жила в мариупольском поселке Старый Крым. Разрешение на проживание дает так называемый поселковый совет.

Часть оккупантов отходят из Мариуполя

Ранее российские оккупанты ввели в Мариуполе специальные пропуска . Они заявляют, что местные жители должны носить их с собой, чтобы передвигаться по городу.

Часть российских войск начала отходить из района Мариуполя и двигаться на другие направления. Это свидетельствует о нехватке сил и средств у оккупантов на Востоке. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

По его словам, россияне понимают, что захватить Мариуполь и полностью его контролировать они не смогут, поэтому сейчас пытаются использовать эти перемещения для достижения тактических успехов на других участках фронта.

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