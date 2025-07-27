Враги отступили из Кондратовки: как российские "военкоры" ноют о потерях на Сумщине

Россияне очень хотели, чтобы их войска создали буферную зону в Сумской области. Однако планы оккупантов не получается реализовать и они только терпят неудачи на этом направлении.

Российские военные блогеры в частности жалуются на разгром их армии в Кондратовке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

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Почему россияне расстроены наступлением армии в Сумскую область?

Силы обороны Украины разгромили россиян возле Кондратовки, что в Сумской области. 225 отдельный штурмовой полк провел операцию, во время которой обезвредили три российских батальона и комбата. Из-за этого у российских блогеров началась истерика, они сообщают, что армия уходит оттуда с большими потерями.

С буферной зоной что-то не очень получилось,

– подытожил Казанский.

Блогер под ником "Белорусский силовик" пишет, что россияне в Кондратовке удерживали свои позиции до последнего и не смогли прорваться. По его словам, украинцы били по оккупантам из артиллерии и FPV-дронов. Теперь продолжаются бои в Алексеевке, однако ВСУ собрали там много живой силы, которая бьет по врагу.

В телеграм-канале "Дневник десантника" написали о том, что российские военные, вероятно, погибли из-за приказа командования не покидать Кондратовку. Речь идет о боевиках 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Блогер Alex Parker Returns написал, что Кондратовку российская армия потеряла, теперь украинские силы наступают в Алексеевке. Ситуацию осложняет то, что командование не пускает на Сумщину резервы.

Телеграм-канал "Два майора" пишет, что россияне в Кондратовке руководствовались принципом "я умираю, но не сдаюсь".

Стоит отметить, что блогеры обвиняют в потере населенного пункта именно командиров и минобороны.