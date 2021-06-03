Конец эпохи Нетаньяху: что ожидать от новых властей Израиля

Оппозиция Израиля собирается отстранить действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху от должности. В течение 2 последних лет на выборах Кнессета правые и левые партии получали примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства.

Политики достигли согласия о формировании новой коалиции, в которой не будет представлена партия премьера. Это может положить конец 12-летнему сроку правления Нетаньяху.

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Профессор Израильского института демократии Асаф Шапида убежден, что приближается конец эпохи Нетаньяху. Новое правительство четко выступает против действующего премьера. Эффективность этого правительства будет зависеть уже от характера отношений между лидерами партий и их воли к совместной работе.

Несмотря на их разногласия в политических взглядах, они едины в том, что не желают видеть Нетаньяху на посту,

– сказал он.

О неудаче Нетаньяху и создании коалиции

Нетаньяху не удалось договориться с депутатами других партий Кнессета и сформировать коалиционное правительство. Это была уже 4 его попытка. Премьер имел крайний срок мандата до 5 мая, однако в итоге провалилась и 5 попытка.

В то же время о коалиции договорились ультраправый политик Нафтали Беннет и лидер крупнейшей оппозиционной силы Яир Лапид. Позже им удалось привлечь на свою сторону еще 6 израильских партий.

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Как будут действовать новые власти Израиля

По мнению эксперта из Украинского института будущего Илии Кусы, резких шагов новые власти Израиля не будут предпринимать. Также он назвал основные их задачи:

внутренние вопросы, в частности, стабилизация национальной экономики, продолжение вакцинации, стабилизация после пандемии;

попытки наладить определенные политические и идеологические расколы, которые существуют в обществе.

В то же время сам Нетаньяху подчеркнул, что формирование нового более левого правительства, при поддержке правых сил, угрожает безопасности Израиля и ослабляет страну. Действующий премьер призывает Кнессет голосовать против коалиции.

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Нетаньяху спасается от судебного преследования

В то же время против Нетаньяху продолжается судебный процесс по обвинениям в коррупции, а пребывание на посту премьера, ограждает его от преследования, как считают эксперты. Однако судебные процессы должны завершить уже к концу 2021 года.

Это собственно то, чего он (Нетаньяху – 24 канал) боится больше всего. Для него неприятно, что он пойдет в оппозицию, но чего он пытался избежать, оставаясь у власти, это как раз судебного преследования по этому делу,

– заявил Куса.

Как коалиция начнет свою работу

Нафтали Беннет будет занимать пост премьер-министра в течение первых 2 лет. После этого на должность заступит Яир Лапид.

В новую коалицию вошли 8 партий со всего политического спектра, в частности: левые, правые, центристы, еврейские националисты и даже идеологически близкая к ХАМАС арабская партия. Приобщились в коалицию также и бывшие союзники Нетаньяху.

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Политолог Гедеон Рахата пояснил, что коалиция сможет продержаться, только если "сохранит хорошие отношения между лидерами 8 разных партий и если они действительно сосредоточатся на общих делах".

Но если начнутся споры, связанные с политическими взглядами, или со взглядами на развитие экономики, они не смогут оставаться в коалиции в течение длительного времени,

– отметил он.

Состав коалиционного правительства еще должен пройти голосование в Кнессете. Оно состоится в течение ближайших 10 дней. Нужно получить поддержку хотя бы 61 парламентария из 120. Впрочем, за это время Биньямин Нетаньяху может убедить депутатов голосовать против коалиции.

Если состав коалиции не примут – это будет означать уже пятые за 2 года парламентские выборы в Израиле и тупик в нынешнем политическом кризисе.