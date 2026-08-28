Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Почему война будет продолжаться?

Кирилл Буданов рассказал, что в настоящее время диалог между Украиной и Россией носит преимущественно технический характер. Основным практическим результатом переговоров остаются договоренности об обмене пленными.

Россия на данный момент не хочет прекращать войну по линии (разграничения – ред.), категорически не хочет. Сейчас в большинстве случаев (переговоры) ограничиваются обменом пленными,

– сказал он.

Однако в ближайшее время могут состояться переговоры, которые будут носить более широкий характер. Буданов также оценил возможность прекращения войны уже сейчас.

Мы не остановим сейчас войну не потому, что не хотим, а просто потому, что это нереалистично,

– сказал он.

На вопрос, придется ли Украине воевать зимой, глава Офиса Президента ответил: "К сожалению, боюсь, что так!"

Кроме того, Буданов анонсировал еще один масштабный обмен военнопленными, который, по его словам, должен состояться в ближайшее время.

Напомним, Буданов заявил, что Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно для поддержания ситуации на фронте. По его словам, это минимальное количество, необходимое для сохранения нынешней диспозиции и сдерживания российских войск.

Назначение нового министра обороны Евгения Хмары вряд ли существенно повлияет на количество необходимых военнослужащих. В то же время Буданов заявил о необходимости изменить подходы к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В частности, речь идет о недопущении неправомерных действий и случаев силового задержания военнообязанных. По словам руководителя ОП, изменение методов работы ТЦК не отменит потребности армии в постоянном пополнении личного состава.

Он также признал, что даже после реформирования процесса мобилизации невозможно будет добиться того, чтобы ею были довольны абсолютно все.