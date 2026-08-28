Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках телемарафона.

Что сказал Буданов о мобилизации?

Глава ОП заявил, что для поддержания нынешней ситуации на фронте Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. Чиновник подчеркнул, что это минимально необходимое количество для сдерживания врага и сохранения текущей диспозиции. Также он отметил, что назначение нового главы оборонного ведомства существенно не изменит общий количественный запрос армии.

Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимальное необходимое количество для поддержания существующей обстановки,

– сказал Буданов.

Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в количестве мобилизованных после назначения Евгения Хмары министром обороны.

Наберусь смелости и скажу вам: нет, ничего кардинально не изменится. Потому что потребность составляет не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей. Поэтому, как бы мы ни говорили, что сейчас будем призывать по-другому, от этого количественные показатели не изменятся,

– подчеркнул глава ОП.

Несмотря на неизменные количественные потребности, чиновник подчеркнул необходимость реформирования методов работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о борьбе со случаями неправомерной деятельности и принуждения во время призывных мероприятий. При этом он добавил, что даже после устранения подобных проблем сделать так, чтобы абсолютно все были довольны мобилизацией, будет невозможно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что реформу мобилизации в Украине невозможно реализовать силами только одного министра или главнокомандующего. По его словам, для изменений необходимо тесное и слаженное сотрудничество руководства Минобороны и ВСУ. Именно их взаимодействие, подчеркнул президент, может обеспечить положительные результаты реформы.

В свою очередь экс-министр обороны Михаил Федоров считает, что реформа мобилизации должна начаться с решения проблемы СЗЧ и изменения подходов к военному учету. Он отмечает, что нынешняя система неэффективна, ведь государство одновременно имеет значительное количество самовольно покинувших части военных и продолжает мобилизовать новых людей.

Также Федоров предлагает отказаться от массового розыска за нарушение правил военного учета и создать прозрачный механизм, при котором граждане будут заранее знать о необходимости службы, смогут подготовиться и выбрать подразделение.