Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук для телемарафону.

Що сказав Буданов про мобілізацію?

Очільник ОП заявив, що для підтримання нинішньої ситуації на фронті Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Посадовець підкреслив, що це мінімально необхідна кількість для стримування ворога та збереження поточної диспозиції. Також він зазначив, що призначення нового очільника оборонного відомства суттєво не змінить загальний кількісний запит армії.

Не можна мобілізувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є,

– сказав Буданов.

Він додав, що не очікує кардинальних зрушень у кількості мобілізованих після призначення міністром оборони Євгенія Хмари.

Наберусь сміливості і скажу вам: ні, сильно нічого не зміниться. Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, якби ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться,

– наголосив керівник ОП.

Попри сталі кількісні потреби, посадовець наголосив на необхідності реформування методів роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про боротьбу з випадками неправомірної діяльності та примусу під час призовних заходів. При цьому він додав, що навіть після усунення подібних проблем зробити так, щоб абсолютно всі були задоволені мобілізацією, буде неможливо.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що реформу мобілізації в Україні неможливо реалізувати силами лише одного міністра чи головнокомандувача. За його словами, для змін необхідна тісна та злагоджена співпраця керівництва Міноборони і ЗСУ. Саме їхня взаємодія, наголосив президент, може забезпечити позитивні результати реформи.

Своєю чергою, ексміністр оборони Михайло Федоров вважає, що реформа мобілізації має початися з вирішення проблеми СЗЧ та зміни підходів до військового обліку. Він наголошує, що нинішня система неефективна, адже держава одночасно має значну кількість військових, які самовільно залишили частини, і продовжує мобілізувати нових людей.

Також Федоров пропонує відмовитися від масового розшуку за порушення правил військового обліку та створити прозорий механізм, за якого громадяни заздалегідь знатимуть про необхідність служби, зможуть підготуватися й обрати підрозділ.