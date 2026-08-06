Про це ексміністр оборони розповів під час прямого ефіру із Сергієм Стерненком.

Що сказав Федоров про зміни в мобілізації?

Михайло Федоров поділився своїм баченням реформи мобілізації в Україні. За його словами, нинішня система працює неефективно, якщо одночасно є велика кількість військових, які самовільно залишили частини, а держава продовжує активно шукати нових людей для мобілізації.

Якщо в тебе в СЗЧ 200+ тисяч, а ти постійно шукаєш нових людей, логіка мобілізації не дуже працює,

– зазначив він.

Другим важливим напрямом Федоров назвав проблему великої кількості людей, які перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку. На його думку, значна частина державного ресурсу витрачається саме на їхній пошук і мобілізацію.

Водночас він запропонував змінити саму модель мобілізації. За словами Федорова, необхідно створити систему, у якій люди завчасно знатимуть про необхідність проходження служби та матимуть усі умови для цього, зокрема можливість підготовки й вибору підрозділу.

Ми мали запустити певні етапи – не 2 мільйони людей у розшуку, а велику кількість людей, які знають, що вони потрапили під мобілізацію та для них створені всі умови, щоб пройти службу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати на економіку нашої країни, – пояснив Федоров.

На його переконання, такий підхід дозволить змінити комунікацію з громадянами, удосконалити процес навчання військовослужбовців, дати можливість обирати підрозділи та водночас зменшити кількість людей, які перебувають у розшуку. Крім того, це позитивно вплине на роботу економіки, адже ті, хто не залучений до служби, зможуть безперешкодно працювати.

Нагадаємо, Михайло Федоров заявив, що Україна має змінювати підходи до ведення війни, роблячи ставку на сучасні технології. За його словами, для стримування російського наступу необхідно завдавати ворогу максимальних втрат, розвивати дроноштурмові підрозділи та роботизувати фронт. Він наголосив, що використання роботів, сенсорів і безпілотних систем допоможе зменшити втрати серед українських військових і підвищити ефективність бойових дій.