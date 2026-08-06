Об этом бывший министр обороны рассказал во время прямого эфира с Сергеем Стерненко.

Что сказал Федоров об изменениях в мобилизации?

Михаил Федоров поделился своим видением реформы мобилизации в Украине. По его словам, нынешняя система работает неэффективно, если одновременно имеется большой объем военных, самовольно покинувших части, а государство продолжает активно искать новых людей для мобилизации.

Если у тебя в СОЧ 200+ тысяч, а ты постоянно ищешь новых людей, логика мобилизации не очень работает,

– отметил он.

Вторым важным направлением Федоров назвал проблему большого количества людей, находящихся в розыске из-за нарушения правил воинского учета. По его мнению, значительная часть государственных ресурсов тратится именно на их поиск и мобилизацию.

В то же время он предложил изменить саму модель мобилизации. По словам Федорова, необходимо создать систему, в которой люди заранее будут знать о необходимости прохождения службы и будут иметь все условия для этого, в частности возможность подготовки и выбора подразделения.

Мы должны были запустить определенные этапы – не 2 миллиона человек в розыске, а большое количество людей, которые знают, что они попали под мобилизацию, и для них созданы все условия, чтобы пройти службу. Все остальные в это время могут спокойно работать на благо экономики нашей страны, – пояснил Федоров.

По его убеждению, такой подход позволит изменить коммуникацию с гражданами, усовершенствовать процесс обучения военнослужащих, дать возможность выбирать подразделения и в то же время уменьшить количество людей, находящихся в розыске. Кроме того, это положительно повлияет на работу экономики, ведь те, кто не привлечен к службе, смогут беспрепятственно работать.

Напомним, Михаил Федоров заявил, что Украина должна менять подходы к ведению войны, делая ставку на современные технологии. По его словам, для сдерживания российского наступления необходимо наносить врагу максимальные потери, развивать дроноштурмовые подразделения и роботизировать фронт. Он подчеркнул, что использование роботов, датчиков и беспилотных систем поможет уменьшить потери среди украинских военных и повысить эффективность боевых действий.