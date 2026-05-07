Украина имеет шанс: дипломат назвал позитивный и негативный сценарии завершения войны

Сейчас никто не сможет сделать точный прогноз, когда именно завершится война в Украине. Ситуация развивается таким образом, что возможны абсолютно разные сценарии.

Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что Украина имеет шанс выйти из полномасштабной войны. Но многое зависит от ряда факторов. В частности от наших действий и решений международных партнеров.

Какой оптимистический сценарий окончания войны?

Оптимистический сценарий окончания войны напрямую зависит от европейских партнеров. Им важно начать сильнее вкладываться в собственную оборону и предоставлять больше военной помощи для Украины.

Также важно усилить санкции против России. Европа, конечно, приняла 20 пакет. Но его нельзя назвать решающим. Там до сих пор нет ограничений против того же Росатома.

Давление должно усиливаться. В этом я вижу возможность выхода из полномасштабной войны. Это не будет окончательное прекращение конфликта с Россией. Некоторые вопросы придется отложить на будущее. Но суверенитет будет сохранен. Я не верю, что какое-то соглашение сейчас приведет нас к границам 1991 года. Это будет сложно, пока Россия будет целостной. А дальше увидим,

– сказал Чалый.

Какой пессимистический вариант завершения войны?

В этом случае американцы полностью прекратят продавать оружие для Украины. А европейцы будут действовать нерешительно и слабо готовиться к возможному противостоянию с Россией. При этом Путин усилит мобилизацию и сможет захватить больше территории Украины.

Сейчас такая тенденция не прослеживается. К примеру, немецкий оборонный концерн Rheinmetall наращивает собственные возможности и даже собирается построить завод по производству боеприпасов в Украине.

Как отметил Чалый, еще несколько лет назад пессимистический сценарий был более реалистичным. Сейчас Украина сравнительно далека от него.

Сценарий, что Украина исчезнет, я вообще не рассматриваю. Также есть такой промежуточный сценарий. Фактически в нем говорится о том, что все продолжится так, как сейчас есть. Пока это основной вариант на дальнейшие 1 – 2 года. Его можно поломать,

– отметил Чалый.

Близки ли мы к завершению войны?

Сейчас публично позиции Украины и России являются диаметрально противоположными. Киев призывает прекратить войну на нынешней линии соприкосновения, а Кремль цинично требует, чтобы ВСУ вышли с территории Донбасса. Президент США Дональд Трамп говорит о том, что стоит завершить войну, но переговоры стали на паузу после начала военной операции в Иране.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует воли к скорейшему завершению войны. Украина не собирается выводить войска со своей территории на Донбассе со своей территории на Донбассе. Это было бы исторической ошибкой, ведь позволило бы России закрепиться для проведения дальнейшего наступления.

По данным СМИ, в кулуарах идут разговоры, что в июне – июле усилятся попытки россиян и "сочувствующих" дожать Украину пойти на "мир", который понравится Путину.