Их устраивает война в Украине: политолог объяснил, что скрывает Китай

Китай постоянно призывает к деэскалации и публично заявляет, что заинтересован в прекращении войны в Украине. Но на самом деле нынешняя ситуация более чем устраивает Си Цзиньпина.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, тема войны в Украине не будет основной во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. У Китая вообще довольно специфическая позиция в отношении агрессии России против нашего государства.

Почему Пекину невыгоден мир в Украине?

По словам эксперта, Си Цзиньпин удачно использует своих сателлитов – Россию, Северную Корею и Иран – в глобальной геополитической игре. Сейчас Китаю не нужно прекращение войны, ведь он извлекает максимальную выгоду из текущего положения дел.

Все указывает на то, что Китай не хочет прекращения войны в Украине. Им нужна слабая Россия, им нужна марионетка, им нужен контроль, им нужны дешевые энергоресурсы,

– сказал Городницкий.

Политолог объяснил, почему Китаю выгодна война в Украине: смотрите видео 24 Канала

Слабая Россия как раз обеспечивает Китай огромным количеством дешевых энергоресурсов. Соответственно, КНР вполне устраивает то, что сейчас происходит в Украине.

Добавим, что, по данным СМИ, Китай передавал России различные технологии, чтобы проверить их в условиях боевых действий. А сотрудничество между странами зашло гораздо дальше, чем просто передача товаров двойного назначения. Эти наработки Китай вполне сможет использовать впоследствии в случае войны за Тайвань.