Конечно, были надежды, – Саакашвили об отсутствии голосования за него

Михаил Саакашвили заявил, что у него была надежда на голосование за назначение его вице-премьером уже 24 апреля, однако этого не произошло.

Теперь политик готовится к следующему четвергу, 30 апреля, говорится на странице "Движения новых сил" в фейсбуке.

Детали Саакашвили не удалось убедить "слуг народа": голосов не хватает

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отметил, что несколько разочарован, ведь Верховная Рада не рассмотрела этот вопрос. Однако он до сих пор остается уверенным в поддержке президента и "слуг народа".

Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг,

– заверил Саакашвили.

Он добавил, что уже готов помогать, консультировать и приобщаться к реформам в Украине.

Также Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля подчеркнул, что для проведения реформ необходима командная игра, и он намерен в ближайшие дни активно общаться с депутатами Верховной Рады.

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"Реформы выходят только в команде. Говорят, что вицепремьер – это министр без портфеля. Да, я готов быть помощником быть у любого министра, у любого губернатора, у любого главы парламентского комитета, у любого человека, который хочет сейчас спасти ситуацию!"– подчеркнул Саакашвили.

Он добавил, что общаясь с нардепами, для него важно понять, существует ли полностью команда, "которая сможет до конца помочь президенту Зеленскому провести то, что он совершенно искренне хочет провести". Саакашвили напомнил, что предложение ему поступило от Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ