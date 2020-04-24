Звісно, були сподівання, – Саакашвілі про відсутність голосування за нього

Міхеїл Саакашвілі заявив, що мав сподівання на голосування за призначення його віцепрем'єром вже 24 квітня, однак цього не сталося.

Тепер політик готується до наступного четверга, 30 квітня, йдеться на сторінці "Руху нових сил" у фейсбуці.

Деталі Саакашвілі не вдалося переконати "слуг народу": голосів бракує

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Саакашвілі зазначив, що дещо розчарований, адже Верховна Рада не розглянула це питання. Проте він досі залишається впевненим у підтримці президента та "слуг народу".

Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюсь впевненим у підтримці президента Зеленського та більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тож будемо готуватись до голосування у четвер,

– завевнив Саакашвілі.

Він додав, що вже готовий допомагати, консультувати і долучатись до реформ в Україні.

Також Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 24 квітня підкреслив, що для проведення реформ необхідна командна гра, і він має намір в найближчі дні активно спілкуватися з депутатами Верховної Ради.

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"Реформи виходять тільки в команді. Кажуть, що віцепрем'єр – це міністр без портфеля. Так, я готовий бути помічником бути у будь-якого міністра, у будь-якого губернатора, у будь-якого глави парламентського комітету, у будь-якої людини, яка хоче зараз врятувати ситуацію!" – наголосив Саакашвілі.

Він додав, що спілкуючися з нардепами, для нього важливо зрозуміти, чи існує повністю команда, "яка зможе до кінця допомогти президенту Зеленському провести те, що він абсолютно щиро хоче провести". Саакашвілі нагадав, що пропозиція йому надійшла від Президента України Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля.

Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ