В США проходит Conservative Political Action Conference (CPAC). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радослава Сикорского в X.

Смотрите также "Для борьбы с бюрократией!": президент Аргентины подарил Илону Маску "золотую" бензопилу

Какое послание передает Сикорский

Сикорский опубликовал видео в соцсети X, где объяснил, что беспилотник сначала обезвредили украинцы, а потом его вывезли в Польшу. Он отметил, что в этом году участники CPAC могут увидеть символ войны и трагедии тысяч невинных людей – сбитый Shahed.

Он добавил, что в субботу на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.

Конференция консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитым украинцами и переданным Польшей: иранским беспилотником "Шахед",

– написал Сикорский.

"Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – добавил он.