У США проходить Conservative Political Action Conference (CPAC). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радослава Сікорського у X.

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Який послання передає Сікорський

Сікорський опублікував відео в соцмережі X, де пояснив, що безпілотник спочатку знешкодили українці, а потім його вивезли до Польщі. Він наголосив, що цього року учасники CPAC можуть побачити символ війни та трагедії тисяч невинних людей – збитий Shahed.

Він додав, що у суботу на конференції може виступити президент США Дональд Трамп.

Конференція консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні – одна з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року учасники можуть спостерігати за символом загибелі тисяч невинних людей, збитим українцями і переданих Польщею: іранським безпілотником "Шахед",

– написав Сікорський.

"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", – додав він.