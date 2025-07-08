Владимир Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины
- Владимир Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины, которую возглавит министр экономики Юлия Свириденко.
- Конференция будет проходить в Риме 10 июля.
- В состав делегации вошли министры энергетики, аграрной политики, финансов, иностранных дел, стратегических отраслей промышленности, юстиции, культуры, обороны и цифровой трансформации.
Украинский лидер утвердил состав официальной делегации, которая будет представлять страну на конференции в Италии. Событие будет касаться восстановления Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на распоряжение президента Украины.
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Кто поедет на конференцию по вопросам восстановления Украины
Согласно распоряжению президента, возглавит украинскую делегацию министр экономики Юлия Свириденко. Это произойдет несмотря на слухи в телеграмм-каналах и медиа о предстоящих перестановках в Кабинете министров.
В состав делегации Украины, в соответствии с распоряжением, войдут:
- Свириденко Юлия Анатольевна – первый вице-премьер-министр, министр экономики, глава делегации;
- Галущенко Герман Валерьевич – министр энергетики;
- Коваль Виталий Станиславович – министр аграрной политики и продовольствия:
- Кулеба Алексей Владимирович – вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий;
- Марченко Сергей Михайлович – министр финансов;
- Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел;
- Сметанин Герман Владимирович – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Стефанишина Ольга Витальевна – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции;
- Точицкий Николай Станиславович – министр культуры и стратегических коммуникаций;
- Умеров Рустем Энверович – министр обороны;
- Федоров Михаил Альбертович – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации.
Известно, что Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме 9 июля. На следующий день, 10 июля, в столице Италии начнется Конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр Джорджа Мелони.
Кроме Зеленского, на мероприятии будут присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.