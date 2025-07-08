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24 Канал Новости Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины
8 июля, 23:21
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Владимир Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Владимир Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины, которую возглавит министр экономики Юлия Свириденко.
  • Конференция будет проходить в Риме 10 июля.
  • В состав делегации вошли министры энергетики, аграрной политики, финансов, иностранных дел, стратегических отраслей промышленности, юстиции, культуры, обороны и цифровой трансформации.

Украинский лидер утвердил состав официальной делегации, которая будет представлять страну на конференции в Италии. Событие будет касаться восстановления Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на распоряжение президента Украины.

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Кто поедет на конференцию по вопросам восстановления Украины

Согласно распоряжению президента, возглавит украинскую делегацию министр экономики Юлия Свириденко. Это произойдет несмотря на слухи в телеграмм-каналах и медиа о предстоящих перестановках в Кабинете министров.

В состав делегации Украины, в соответствии с распоряжением, войдут:

  • Свириденко Юлия Анатольевна – первый вице-премьер-министр, министр экономики, глава делегации;
  • Галущенко Герман Валерьевич – министр энергетики;
  • Коваль Виталий Станиславович – министр аграрной политики и продовольствия:
  • Кулеба Алексей Владимирович – вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий;
  • Марченко Сергей Михайлович – министр финансов;
  • Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел;
  • Сметанин Герман Владимирович – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Стефанишина Ольга Витальевна – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции;
  • Точицкий Николай Станиславович – министр культуры и стратегических коммуникаций;
  • Умеров Рустем Энверович – министр обороны;
  • Федоров Михаил Альбертович – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации.

Известно, что Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме 9 июля. На следующий день, 10 июля, в столице Италии начнется Конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр Джорджа Мелони.

Кроме Зеленского, на мероприятии будут присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.