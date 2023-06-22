Реалистический механизм: какие первые результаты Конференции по восстановлению Украины
В Лондоне проходит Конференция по восстановлению Украины. Её цель – привлечь международные инвестиции, чтобы восстановить страну после полномасштабной войны с Россией. И первые результаты мероприятия – достаточно положительные.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что есть конкретные решения, конкретные заявления и конкретные суммы. И это очень важно.
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"Раньше они так назывались как "потенциальные возможности". Сейчас они предметные – начиная от 50 миллиардов евро, заканчивая другими заявлениями. Об инвестициях в течение нескольких лет или какие-то грантовые программы, программы поддержки и т.д.", – подчеркнул политолог.
Более конкретные результаты
Это уже третья конференция, ведь ранее подобные мероприятия проходили в Швейцарском городе Лугано и столице Германии Берлине. Конференция в Лондоне, по мнению Рейтеровича, стала наиболее конкретной. Видно ведь, что наработаны определенные механизмы. Они согласованы как на уровне ЕС, так и на уровне отдельных стран – например, Великобритании.
Это также очень заметно, что была проведена определенная подготовительная работа с Украиной. И некоторые вещи были предварительно согласованы. И теперь говорится, когда на самом деле все начнет понемногу реализовываться непосредственно на практике,
– отметил Игорь Рейтерович.
Здесь есть объективные моменты, связанные с продолжением боевых действий на территории Украины. Хотя при этом средства, которые будут покрывать почти 45% потребностей страны, ЕС планирует выделить Украине уже сейчас.
Что будет с замороженными активами России
Единственный вопрос, на который пока нет однозначного ответа – это вопрос по замороженным активам России. Ведь на политическом уровне по этому поводу будут соревноваться политики и экономисты. Политики в мире и Европе хотели бы конфисковать эти деньги и передать Украине, ведь это будет правильно с морально-нравственной стороны. К тому же это логично, учитывая санкции против страны-агрессора. Поэтому это есть элементом её наказания. И это для политиков очень выгодная история, потому что эти деньги они берут не из бюджетов своих стран.
Впрочем, есть экономисты и юристы, которые говорят, что демократия – это процедура. Поскольку сейчас нет подобного инцидента – что делать с соответствующими средствами – эта проблема останется пока не решенной.
"Я думаю, что здесь будет найдено решение. Можно действительно идти пошагово. Сначала обратить внимание на те деньги, которые были накоплены в виде процентов за последнее время, как идет широкомасштабная агрессия России против Украины", – добавил политолог.
А вот с другой стороны, надо будет прорабатывать механизм, как эти средства будут переданы Украине. Возможный вариант в будущем – в виде репараций после решения соответствующих международных институтов.
"Что Украина требует, выставила определенные счета. Россия, разумеется, их отказывается оплачивать. В это сейчас достаточно сложно поверить, пока там режим Путина или ближайших приспешников. Поэтому эти средства передаются Украине. Первый взнос – за счет репараций", – заметил Игорь Рейтерович.
Тогда это была бы история, которая, вероятно, могла бы многих устроить. Многим странам-партнерам и друзьям Украины следует понять, что в любом случае такое решение будет прецедентным для дальнейших решений, которые будут касаться, в частности, России. Поэтому сейчас важно, кто сделает первый шаг и передаст часть этих средств Украине.
Как будут восстанавливать Украину: смотрите видео
Баланс между потребностями и возможностями
Первая конференция по восстановлению Украины была интересна по разным предложениям, которых было очень много. Украинская сторона тогда подготовила чрезвычайно амбициозный план, который, возможно, в некоторой степени шокировал европейцев.
Затем последовало внесение определенных изменений в этот план. Увидели ныне абсолютно реалистичный механизм, реалистичный сценарий. И об этом говорили, к слову, европейцы. Осторожно можно говорить, что мы нашли этот баланс между потребностями и возможностями,
– отметил Рейтерович.
Это позволит Украине с уверенностью смотреть вперед в течение долгого времени. Большинство из тех стран, кто выступал на конференции в Лондоне, кроме Великобритании, говорили о том, что Украина обязательно станет членом
Европейского союза. И те средства, в частности, которые будут выделять в ее поддержку, восстановление, будут в определенной степени вкладом, в частности, в нового члена ЕС.
"Поскольку Украина должна подтягивать экономику, инфраструктуру для среднеевропейского уровня. Для того чтобы безболезненно влиться в общеевропейскую экономику и начать работать, в частности, на нее", – подчеркнул политолог.
Украина как энергетический хаб
Многие на конференции говорили и об энергетике. Примечательно, что у Европы есть заинтересованность в Украине как в энергетическом хабе. И это никуда не исчезло, а наоборот, усилилось.
До полномасштабного вторжения, по минимальным оценкам, Украина в ближайшие несколько лет превратилась бы в одного из ключевых поставщиков электроэнергии в ЕС. В частности, говорится о зеленой энергетике. Так что очень хорошо, что сейчас европейцы думают об этом и готовы инвестировать. В будущем можно будет увидеть несколько новых проектов, которые будут на уровне публично-частного или государственно-частного партнерства, чем на уровне помощи от ЕС или отдельных стран.
Конференция по восстановлению Украины
- В Лондоне проходит Конференция по восстановлению Украины. Она запланирована на два дня. Мероприятие должно собрать около 1000 чиновников из 60 стран. А также – 33 представителя международных организаций, 130 общественных организаций и 400 бизнесов.
- Великобритания и США объявили о финансовой помощи для Украины. Украинское государство будет получать её в течение следующих трех лет. Пакет помощи Британии будет включать 240 миллионов фунтов стерлингов для двусторонней помощи, а также 3 миллиарда долларов дополнительных гарантий для разблокирования кредитования Всемирного банка.
- США предоставит Украине 1,3 миллиарда долларов для дополнительной помощи. Её направят на энергетические и инфраструктурные объекты.
- Чтобы многие годы поддерживать Украину, Еврокомиссия предлагает создать определенный механизм привлечения средств через кредиты, инвестиции, гранты и техническую помощь.