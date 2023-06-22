Реалистический механизм: какие первые результаты Конференции по восстановлению Украины

В Лондоне проходит Конференция по восстановлению Украины. Её цель – привлечь международные инвестиции, чтобы восстановить страну после полномасштабной войны с Россией. И первые результаты мероприятия – достаточно положительные.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что есть конкретные решения, конкретные заявления и конкретные суммы. И это очень важно.

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"Раньше они так назывались как "потенциальные возможности". Сейчас они предметные – начиная от 50 миллиардов евро, заканчивая другими заявлениями. Об инвестициях в течение нескольких лет или какие-то грантовые программы, программы поддержки и т.д.", – подчеркнул политолог.

Более конкретные результаты

Это уже третья конференция, ведь ранее подобные мероприятия проходили в Швейцарском городе Лугано и столице Германии Берлине. Конференция в Лондоне, по мнению Рейтеровича, стала наиболее конкретной. Видно ведь, что наработаны определенные механизмы. Они согласованы как на уровне ЕС, так и на уровне отдельных стран – например, Великобритании.

Это также очень заметно, что была проведена определенная подготовительная работа с Украиной. И некоторые вещи были предварительно согласованы. И теперь говорится, когда на самом деле все начнет понемногу реализовываться непосредственно на практике,

– отметил Игорь Рейтерович.

Здесь есть объективные моменты, связанные с продолжением боевых действий на территории Украины. Хотя при этом средства, которые будут покрывать почти 45% потребностей страны, ЕС планирует выделить Украине уже сейчас.

Что будет с замороженными активами России

Единственный вопрос, на который пока нет однозначного ответа – это вопрос по замороженным активам России. Ведь на политическом уровне по этому поводу будут соревноваться политики и экономисты. Политики в мире и Европе хотели бы конфисковать эти деньги и передать Украине, ведь это будет правильно с морально-нравственной стороны. К тому же это логично, учитывая санкции против страны-агрессора. Поэтому это есть элементом её наказания. И это для политиков очень выгодная история, потому что эти деньги они берут не из бюджетов своих стран.

Впрочем, есть экономисты и юристы, которые говорят, что демократия – это процедура. Поскольку сейчас нет подобного инцидента – что делать с соответствующими средствами – эта проблема останется пока не решенной.

"Я думаю, что здесь будет найдено решение. Можно действительно идти пошагово. Сначала обратить внимание на те деньги, которые были накоплены в виде процентов за последнее время, как идет широкомасштабная агрессия России против Украины", – добавил политолог.

А вот с другой стороны, надо будет прорабатывать механизм, как эти средства будут переданы Украине. Возможный вариант в будущем – в виде репараций после решения соответствующих международных институтов.

"Что Украина требует, выставила определенные счета. Россия, разумеется, их отказывается оплачивать. В это сейчас достаточно сложно поверить, пока там режим Путина или ближайших приспешников. Поэтому эти средства передаются Украине. Первый взнос – за счет репараций", – заметил Игорь Рейтерович.

Тогда это была бы история, которая, вероятно, могла бы многих устроить. Многим странам-партнерам и друзьям Украины следует понять, что в любом случае такое решение будет прецедентным для дальнейших решений, которые будут касаться, в частности, России. Поэтому сейчас важно, кто сделает первый шаг и передаст часть этих средств Украине.

Как будут восстанавливать Украину: смотрите видео

Баланс между потребностями и возможностями

Первая конференция по восстановлению Украины была интересна по разным предложениям, которых было очень много. Украинская сторона тогда подготовила чрезвычайно амбициозный план, который, возможно, в некоторой степени шокировал европейцев.

Затем последовало внесение определенных изменений в этот план. Увидели ныне абсолютно реалистичный механизм, реалистичный сценарий. И об этом говорили, к слову, европейцы. Осторожно можно говорить, что мы нашли этот баланс между потребностями и возможностями,

– отметил Рейтерович.

Это позволит Украине с уверенностью смотреть вперед в течение долгого времени. Большинство из тех стран, кто выступал на конференции в Лондоне, кроме Великобритании, говорили о том, что Украина обязательно станет членом

Европейского союза. И те средства, в частности, которые будут выделять в ее поддержку, восстановление, будут в определенной степени вкладом, в частности, в нового члена ЕС.

"Поскольку Украина должна подтягивать экономику, инфраструктуру для среднеевропейского уровня. Для того чтобы безболезненно влиться в общеевропейскую экономику и начать работать, в частности, на нее", – подчеркнул политолог.

Украина как энергетический хаб

Многие на конференции говорили и об энергетике. Примечательно, что у Европы есть заинтересованность в Украине как в энергетическом хабе. И это никуда не исчезло, а наоборот, усилилось.

До полномасштабного вторжения, по минимальным оценкам, Украина в ближайшие несколько лет превратилась бы в одного из ключевых поставщиков электроэнергии в ЕС. В частности, говорится о зеленой энергетике. Так что очень хорошо, что сейчас европейцы думают об этом и готовы инвестировать. В будущем можно будет увидеть несколько новых проектов, которые будут на уровне публично-частного или государственно-частного партнерства, чем на уровне помощи от ЕС или отдельных стран.

Конференция по восстановлению Украины