Ожидаем решение "двух уравнений", – Устенко о конференции по восстановлению Украины

В Швейцарии начинается конференция по восстановлению Украины. Мероприятие является продолжением четырех предварительных конференций по реформам, но война внесла коррективы в название и цели мероприятия.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, чего глобально ждать от конференции. Об этом он сказал 24 каналу.

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Мы ожидаем решения "двух уравнений", которые находятся у нас в одной системе,

– сказал он.

Первое – это сумма денег, которая нужна Украине для восстановления, а также, где взять эти средства.

Второе – на какие программы используют эти деньги.

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"Мы уже зафиксировали убытки в Украине. Предварительная оценка прямого ущерба – 650 миллиардов долларов, а с косвенными эта сумма достигнет 1 триллиона долларов. Это гигантские цифры для Украины", – подчеркнул советник президента.

Дело в том, что, например, внутренний валовой доход за 2021 год был максимальным за всю нашу новейшую историю и достиг 200 миллиардов долларов. То есть ущерб – это 5 доходов страны.

Где взять такие суммы

Однако есть и понимание, где взять эти суммы. К примеру, 350 миллиардов долларов – это арестованные активы Центробанка России. Страны "Большой семерки", в частности Канада, уже принимают соответствующее законодательство о том, что эти деньги могут быть изъяты в пользу Украины.

Еще 150 млрд долларов российской номенклатуры сейчас находятся под следствием. Они тоже могут пойти на восстановление.

В целом на повестке дня конференции в Швейцарии следующие темы:

план восстановления и развития Украины (в рамках инициативы Президента Зеленского United 24) и разные взносы международных партнеров по восстановлению Украины;

методы, приоритеты и принципы обновления; социальное, экономическое, экологическое и инфраструктурное восстановление от повреждений и потерь, вызванных войной;

реформы, которые возможно или необходимо осуществить в сложившейся ситуации.

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