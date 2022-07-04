Радник президента з економічних питань Олег Устенко розповів, чого глобально чекати від конференції. Про це він сказав 24 каналу.

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Ми очікуємо розв'язання "двох рівнянь", які перебувають у нас в одній системі,

– сказав він.

Перше – це сума грошей, яка потрібна Україні на відбудову, а також де взяти ці кошти.

Друге – на які програми використають ці гроші.

На скільки грошей Росія завдала збитків Україні

"Ми вже зафіксували збитки в Україні. Попередня оцінка прямих збитків – 650 мільярдів доларів, а з непрямими ця сума сягне 1 трильйона доларів. Це гігантські цифри для України", – наголосив радник президента.

Річ у тім, що, наприклад, внутрішній валовий дохід за 2021 рік був максимальний за усю нашу новітню історію і сягнув 200 мільярдів доларів. Тобто збитки – це 5 доходів країни.

Де взяти такі суми

Однак є й розуміння, де взяти ці суми. Наприклад, 350 мільярдів доларів – це заарештовані активи Центробанку Росії. Країни "Великої сімки", зокрема Канада, вже приймають відповідне законодавство про те, що ці гроші можуть бути вилучені на користь України.

Ще 150 мільярдів доларів російської номенклатури зараз перебувають під слідством. Вони теж можуть піти на відбудову.

Загалом на порядку денному конференції у Швейцарії такі теми:

план відновлення та розвитку України (в рамках ініціативи Президента Зеленського United 24) та різні внески міжнародних партнерів щодо відновлення України;

методи, пріоритети та принципи відновлення; соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від пошкоджень та втрат, спричинених війною;

реформи, які можливо чи необхідно здійснити у ситуації.

Устенко назвав суму збитків від війни: дивіться відео