Я не делал скандал, – мэр Николаева должен был ехать в Лугано, но его тоже не пропустили через границу

В швейцарском Лугано состоялась большая конференция по плану послевоенного восстановления Украины. Участие в ней должен был принять мэр Николаева Александр Сенкевич, однако его не выпустили из Украины.

Сенкевич выступил в Лугано в онлайн-формате

Об этом Александр Сенкевич рассказал во время брифинга, сообщает 24 канал. Он отметил, что тоже должен был ехать в Лугано, однако на границе его не выпустили.

Достойно внимания Почти не позволяет работать артиллерии, – Ким о том, что от Николаева отодвинули линию фронта

По словам Сенкевича, в Швейцарии он должен был подписать с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом меморандум о сотрудничестве.

На самом деле я тоже должен был быть в Лугано, и там мы должны были подписать меморандум о сотрудничестве с министром иностранных дел Дании. Но о том, что я не могу туда приехать, узнал на границе, когда планировал уехать,

– рассказал мэр Николаева.

Сенкевич добавил, что для него это стало неожиданностью, однако он не решил не устраивать скандалы и выступал в онлайн-формате.

"Для меня это был сюрприз, но в отличие от других мэров я не делал из этого скандала. Вернулся в город и выступил на панели онлайн", – сообщил Сенкевич.

Из Украины не выпустили и мэра Чернигова

В июне мэр Чернигова Владислав Атрошенко хотел уехать в Польшу, чтобы подписать там соглашение о партнерстве и помощи возглавляемому им городу. Чиновника не выпустили украинские пограничники.

После этого городской голова Чернигова заявил, что ситуация политически мотивирована. По мнению Атрошенко, ему не разрешили выехать из Украины по указанию из Офиса Президента.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в ответ на заявление Атрошенко отметил, что могут найтись пути помочь городам и общинам без некоторых мэров.

Дания дала согласие на участие в восстановлении Николаева

Российские военные постоянно бомбят Николаев, уничтожая инфраструктуру города. В конце марта президент Владимир Зеленский обратился в парламент Дании. Глава государства призвал Данию присоединяться к восстановлению Украины после войны и помочь восстановить Николаев.

В апреле датская премьер-министр Мэтте Фредриксен приехала в Украину. В ходе совместного брифинга с Зеленским она заверила, что ее страна поможет отстроить Николаев.

Александр Сенкевич сообщил, что Дания взяла шефство по восстановлению Николаева. По его словам, сейчас идет работа по плану, как местные власти будут сотрудничать с датскими друзьями.

Мэр Николаева рассказал, что отстраивать город еще рано из-за обстрелов. Поэтому в планах работа над проектно-сметными документациями, глобальными стратегическими процессами, в частности, изменениями генплана.

Ранее – россияне ударили по Николаеву – смотрите видео