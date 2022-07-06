Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что россияне, обстреливая регион, действуют не иначе как террористы.

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Россияне бьют по местам скопления людей

Если брать последовательность их действий за несколько дней: был ТРЦ в Кременчуге, потом пятиэтажное здание в очень спальном районе, это один из таких заполненных старыми хрущевками район, там ничего не может быть. А потом ракета прилетела в торговый центр в Одессе, возле взлетной полосы,
– рассказал Ким.

Терроризм России состоит в том, говорит председатель ОВА, что бьют войска агрессора по местам массового скопления людей.

Хочется, чтобы не погибали люди, – Ким

Виталий Ким отметил, что управлять прифронтовым регионом в течение 4 месяцев совсем "невесело". Он отметил, что главное желание – это победить и, чтобы не гибли люди. Ведь труднее всего – не выполнять поставленные задачи, а смотреть, как страдает население.

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