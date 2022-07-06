Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что россияне, обстреливая регион, действуют не иначе как террористы.

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Россияне бьют по местам скопления людей

Если брать последовательность их действий за несколько дней: был ТРЦ в Кременчуге, потом пятиэтажное здание в очень спальном районе, это один из таких заполненных старыми хрущевками район, там ничего не может быть. А потом ракета прилетела в торговый центр в Одессе, возле взлетной полосы,

– рассказал Ким.

Терроризм России состоит в том, говорит председатель ОВА, что бьют войска агрессора по местам массового скопления людей.

Хочется, чтобы не погибали люди, – Ким

Виталий Ким отметил, что управлять прифронтовым регионом в течение 4 месяцев совсем "невесело". Он отметил, что главное желание – это победить и, чтобы не гибли люди. Ведь труднее всего – не выполнять поставленные задачи, а смотреть, как страдает население.

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Обратите внимание! В ночь на 6 июля оккупанты ударили по Николаевской области "Калибрами". 2 ракеты удалось сбить украинской системе ПВО, однако одна попала в кафе. К сожалению, погиб человек.

Ситуация на прифронтовой Николаевщине: последние новости

5 июля враги нанесли массированный удар по Николаеву. После обстрела вспыхнули 2 мощных пожара.

Одна из ракет прилетела в Дом культуры, разрушив его полностью.

Также утром 5 июля противник запустил сразу 6 ракет по Баштанке, 3 из них удалось сбить.

А 1 июля в сторону областного центра улетели сразу 12 ракет. Часть из них удалось сбить, а остальные попали в частные предприятия.

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