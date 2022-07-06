Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що росіяни, обстрілюючи регіон, діють не інакше, як терористи.
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Росіяни б'ють по місцях скупчення людей
Якщо брати послідовність їхніх дій за кілька днів: був ТРЦ у Кременчуку, потім – п'ятиповерхова будівля у спальному районі (це один із таких заповнених старими хрущовками район, там нічого не може бути). А потім ракета прилетіла до торговельного центру в Одесі, біля злітної смуги,
– розповів Кім.
Тероризм росії полягає в тому, каже голова ОВА, що б'ють війська агресора по місцях масового скупчення людей.
Хочеться, щоб не гинули люди, – Кім
Віталій Кім зауважив, що керувати прифронтовим регіоном протягом 4 місяців зовсім "невесело". Він зазначив, що головне бажання – це перемогти і, аби не гинули люди. Адже найважче – не виконувати поставлені завдання, а дивитись, як страждає населення.
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Ситуація на прифронтовій Миколаївщині: останні новини
- 5 липня вороги завдали масованого удару по Миколаєву. Після обстрілу спалахнули 2 потужні пожежі.
- Одна з ракет прилетіла у Будинок культури, зруйнувавши його повністю.
- Також зранку 5 липня противник запустив одразу 6 ракет по Баштанці, 3 з них вдалось збити.
- А 1 липня у бік обласного центру полетіли одразу 12 ракет. Частину з них вдалось збити, а решта снарядів поцілили у приватні підприємства.
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