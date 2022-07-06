Про ситуацію в регіоні розповіли в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації. Ця інформація – станом на ранок 6 липня.

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Хмельниччину напередодні атакували ракетами

Ввечері 5 липня росіяни обстріляли ракетами Хмельницьку область. З чотирьох ракет – одну збили. Інші поцілили в одну з громад Хмельницького району. Одна людина дістала поранення.

На Сумщині під обстріл потрапили прикордонні громади

У Сумській області противник обстріляв 5 прикордонних громад.

Новослобідська громада: 10 приходів з міномету, пошкоджено 2 приватні будинки та лінії електропередач.

Шалигінська громада − 18 прильотів. Також з безпілотника скинули вибухівку.

Середино-Будська громада – 4 міни.

Вороги обстріляли Криворізький район

На Дніпропетровщині вороги знову гатили з артилерії по Криворізькому району. Вони обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкодили кілька житлових будинків.

Яка ситуація в Харкові

У Харкові росіяни обстрілювали адміністративні будівлі та відкриту територію у Новобаварському, Основ’янському та Київському районах. Вороги влучили в корпус Національного Педагогічного Університету імені Сковороди.

Зверніть увагу! В області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Після цього спалахнули пожежі в приватних будинках. Поранення дістали 3 людини.

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Росія не припиняє "ракетний тероризм" на Луганщині

На межі Луганської та Донецької області росіяни накривають з артилерії українські підрозділи. Вороги активно обстрілюють територію ракетами. В окупованому Сєвєродонецьку у так звану "владу" призначають зрадників.

На Донеччині росіяни гатили по Торецьку, Слов'янську та Бахмуті, а також Кураховому, Авдіївці та Красногорівці. Пошкоджено десятки об'єктів. Лише за добу – 6 загиблих цивільних та понад 20 поранених.

Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині

Під ворожим вогнем опинились Широківська та Березнегуватська громади Миколаївщини. У селі Нечаяне загинула людина.

У Бериславському районі на Херсонщині вигоріла частина пшениці та лісів. Сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного зв'язку та інтернету.

До уваги! Росіяни та колаборанти роблять чергові гучні заяви. Наприклад, про начебто приєднання діючих вітрових електростанцій у Херсонській області до Криму.

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Де ніч минула відносно спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Запорізькій,

Хмельницькій,

Тернопільській областях,

на Кіровоградщині,

Черкащині,

Одещині,

Полтавщині,

Чернігівщині,

Житомирщині та Київщині.

Дивіться у відео про обстріл Хмельниччини: