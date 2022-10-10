ЕС разрабатывает закон, позволяющий использовать активы России для восстановления Украины, – СМИ

Еврокомиссия работает над новым законопроектом по антироссийским санкциям. Он может разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины.

По данным СМИ, работа по обновлению европейского законодательства продолжается. Действующее законодательство Евросоюза предусматривает только заморозку российских активов.

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Украина может получить средства на послевоенное восстановление

Еврокомиссия планирует усилить полномочия членов Евросоюза в сфере конфискаций российских активов, подпадающих под санкции. Таким образом, Евросоюз может конфисковать уже замороженные активы России и конфисковывать все последующие замороженные. Соответственно Украина сможет получать, скажем так, репарации от России.

Законная возможность конфисковать активы может открыть двери для использования санкционных активов для содействия послевоенному восстановлению Украины,

– пишет Bloomberg.

Кроме того, в ЕС серьезно рассматривают возможность введения так называемых вторичных санкций – ограничений против физических и юридических лиц из других стран, работающих с Россией в обход санкций – либо ввозящих на территорию ЕС российскую продукцию, скрывая ее происхождение или занимающиеся нелегальным ввозом товаров из ЕС в Россию.

К примеру, США пока не рассматривают вариант вторичных санкций, а предпочитают использовать дипломатическое давление.

В Конгресс США было внесено постановление о признании России страной-террористом. Если Конгресс одобрит этот документ, то Россия официально окажется в соответствующем перечне, а это означает, что США будут применять вторичные санкции против сотрудничающих с Россией, ведь это будет означать работу с террористами или финансирование терроризма.

Следует также отметить, что 6 октября в ЕС утвердили восьмой пакет санкций против России. В частности, там есть ограничения на импорт, экспорт и ограничение цен на нефть. Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины.

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