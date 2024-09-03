США конфисковали самолет Мадуро: правительство Венесуэлы назвало это "пиратством"

Правительство Венесуэлы раскритиковало конфискацию со стороны США самолета, которым пользовался Николас Мадуро. Речь идет о самолете Dassault Falcon 900EX.

В Каракасе такие действия Соединенных Штатов расценили как "пиратство". Об этом пишет Reuters и Министерство юстиции США.

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Конфискация самолета Мадуро

Венесуэльское правительство подтвердило, что Мадуро использовал самолет Dassault Falcon 900EX.

Власти Венесуэлы назвали конфискацию воздушного судна "ничем иным, как пиратством", незаконной и "повторной уголовной практикой" со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, стало известно, что Соединенные Штаты арестовали самолет самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как определили, что его приобретение было нарушением санкций США.

Согласно словам двух американских чиновников, США доставили самолет в штат Флорида в понедельник, 2 сентября. Официальные лица назвали самолет венесуэльским эквивалентом Air Force One, он также попадал на фото во время предыдущих государственных визитов Мадуро в другие страны.

Заметим, что стоимость самолета Dassault Falcon 900 оценивают примерно в 13 миллионов долларов. По словам издания, такой шаг американского правительства очевидно знаменует собой эскалацию в отношениях между США и Венесуэлой, поскольку конфискованный самолет Мадуро использовал для официальных визитов по всему миру.