Конфисковано имущество на 460 миллионов гривен: Царев получил новый тюремный приговор

Экс-нардеп Олег Царев был заочно осужден. Также было конфисковано его имущество на 460 миллионов гривен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Суд признал его виновным в финансировании вооруженной агрессии России.

Смотрите также Татьяне Крупе продлили меру пресечения: во время заседания женщина расплакалась

Что известно о деле Царева

Поскольку Царев скрывается от правосудия дело рассматривали в специальном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого).

На основе материалов СБУ суд вынес Цареву приговор в виде 8 лет лишения свободы и постановил конфисковать все его имущество.

В пользу Украины изъято:

два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 миллионов гривен;

квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 миллиона гривен;

земельный участок на Киевщине, который оценивается в 1,3 миллиона гривен.

По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов,

– говорится в сообщении.

Суд признал Царева виновным за финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. СБУ продолжает работу над привлечением Царева к ответственности.

В Офисе Генерального прокурора добавили, что осужденный находится на территории России, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. В то же время назначенное наказание Царев будет отбывать с момента задержания.