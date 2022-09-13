Армения требует действий от ОДКБ, а Алиев собрал на совещание руководство армии

Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном ухудшилась. Поэтому Армения ожидает от членов ОДКБ действенных мер по обеспечению ее безопасности и территориальной целостности.

Об этом сообщил представитель Армении при организации Виктор Биагов. По его словам, постоянный совет ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – 24 канал) провел 13 сентября экстренное заседание.

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Армения требует действий от ОДКБ

В ОДКБ обсудили предложения Еревана о возможном привлечении механизмов для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, выразив "крайнюю обеспокоенность складывающейся ситуацией".

Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят россия (председательствует в блоке), беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в 1992 году.

Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина, конечно, не является членом ОДКБ.

Алиев собрал на совещание руководство армии

13 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Вооруженных Сил.

На встрече были представлены соответствующие доклады, констатировано, что провокации, совершенные Вооруженными силами Армении на границе двух государств, предотвратили, все соответствующие обязанности и задачи выполнены.

Отмечалось, что ответственность за сложившуюся напряженность "полностью ложится на политическое руководство Армении".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.

Однако в ночь на 13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эммануэлю Макрону.

Впрочем, в Минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" – не более чем бред. Там считают, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях.

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