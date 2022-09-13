Про це повідомив представник Вірменії при організації Віктор Біягов. За його словами, постійна рада ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку – 24 канал) провела 13 вересня екстрене засідання.

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Вірменія вимагає дій від ОДКБ

В ОДКБ обговорили пропозиції Єревана про можливе залучення механізмів для врегулювання ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні, висловивши "крайню стурбованість ситуацією, що складається".

До речі! Країни ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять росія (головує у блоці), білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Створили її у 1992 році. Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їхнім запитом. Україна, звісно, не є членом ОДКБ.

Алієв зібрав на нараду керівництво армії

13 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв провів оперативну нараду з керівництвом Збройних сил.

На зустрічі було представлено відповідні доповіді, констатовано, що провокації, здійснені Збройними силами Вірменії на кордоні двох держав, запобігли, всі відповідні обов'язки та завдання виконані.

Зазначалося, що відповідальність за напруженість, що склалася, "повністю лягає на політичне керівництво Вірменії".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.

Однак у ніч проти 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.

Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.

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