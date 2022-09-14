На фоне обострения Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничников фсб россии

Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил фсб россии. Поэтому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.

Впрочем, в Минобороны Азербайджана все отрицают. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

Важно На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы: страны обвиняют друг друга

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В ходе боевых действий между Арменией и Азербайджаном снаряд попал по дислокации пограничных сил фсб россии на армянской территории в Гегаркунике. Но Минобороны Азербайджана отвергло обвинения со стороны Армении в обстреле.

Кстати, ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается.

Обстрелянная дислокация пограничных сил фсб / фото телеграмм Андрея Цаплиенко

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: все, что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.

13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эммануэлю Макрону.

Впрочем, в Минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" – не более чем бред. Там считают, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях.

В тот же день, 13 сентября, страны якобы договорились о режиме прекращения огня.

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