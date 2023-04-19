Путин продолжает свои игры: действительно ли Пригожин вернул расположение диктатора
Ранее в экспертных кругах считали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в сложном положении. Уже сейчас есть предположение, что он вернул расположение Владимира Путина. На самом деле, диктатор боится занять одну сторону в конфликте Пригожина и генштаба России.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожин уже понимает, что война проиграна, и пытается представить генштаб "изменниками России".
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Трус Путин не может выбрать сторону
Пионтковский отметил, что трусливый Путин продолжает маневрировать между двумя сторонами конфликта: Пригожиным и генштабом России.
Трусливый и бездарный Путин продолжает маневрировать между двумя смертельными врагами: Генштабом и ЧВК "Вагнер". Сегодня он играет за одну сторону, на следующий день – за другую. Это ничем хорошим для него не закончится, – считает он.
Оппозиционер подчеркнул, что такая борьба "пауков в банке" уже играет в пользу Украины. Пока военные преступники соперничают между собой, ВСУ продолжают уничтожать оккупационное войско.
"Пригожин понимает, что война проиграна. Он уже работает в "послепутинской" России. У него будет простая легенда: "Я героически сражался на фронте, нас предали в Генштабе и продажная элита. Мы должны их свергнуть и разграбить всю их собственность", – добавил публицист.
Пионтковский об отношениях Путина и Пригожина: смотрите видео
Пригожин возвращает расположение Путина: мнение ISW
- В Институте по изучению войны считают, что регулярное российское войско не справилось с задачей Путина по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Так что последнюю надежду российский диктатор возлагает на Пригожина и вагнеровцев. Пригожин, похоже, возвращает расположение бункерного деда Владимира Путина
- Аналитики предполагают, что вагнеровцы снова получают подкрепление, боеприпасы, а также политическое признание. А это – "резкое отклонение" от предыдущих усилий Кремля, направленных против наемников Пригожина с января 2023 года.
- Стало известно, что вагнеровцев готовят к трем мотострелковым бригадам мобилизованных военнослужащих. Их используют для усиления флангов в Бахмуте. Кроме того, наряду с вагнеровцами действуют российские воздушно-десантные войска. Пригожин подтвердил, что его наемники получают больше артиллерийских снарядов. А это свидетельствует о том, что российское минобороны возобновило поставки.
- Составители отчета отмечают, что точно не могут сказать, насколько высок уровень доверия Путина к Пригожину. Но, похоже, кровавый диктатор уже не мстит ему, отказывая в подкреплении и боеприпасах.