Путин продолжает свои игры: действительно ли Пригожин вернул расположение диктатора

Ранее в экспертных кругах считали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в сложном положении. Уже сейчас есть предположение, что он вернул расположение Владимира Путина. На самом деле, диктатор боится занять одну сторону в конфликте Пригожина и генштаба России.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожин уже понимает, что война проиграна, и пытается представить генштаб "изменниками России".

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Трус Путин не может выбрать сторону

Пионтковский отметил, что трусливый Путин продолжает маневрировать между двумя сторонами конфликта: Пригожиным и генштабом России.

Трусливый и бездарный Путин продолжает маневрировать между двумя смертельными врагами: Генштабом и ЧВК "Вагнер". Сегодня он играет за одну сторону, на следующий день – за другую. Это ничем хорошим для него не закончится, – считает он.

Оппозиционер подчеркнул, что такая борьба "пауков в банке" уже играет в пользу Украины. Пока военные преступники соперничают между собой, ВСУ продолжают уничтожать оккупационное войско.

"Пригожин понимает, что война проиграна. Он уже работает в "послепутинской" России. У него будет простая легенда: "Я героически сражался на фронте, нас предали в Генштабе и продажная элита. Мы должны их свергнуть и разграбить всю их собственность", – добавил публицист.

Пионтковский об отношениях Путина и Пригожина: смотрите видео

Пригожин возвращает расположение Путина: мнение ISW