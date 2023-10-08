Байден отдал приказ срочно оказать дополнительную помощь Израилю

Боевики ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Президент США Джозеф Байден отдал приказ оказать стране дополнительную помощь.

Администрация Байдена работает над тем, чтобы выполнить просьбу Израиля о срочной передаче оружия Тель-Авиву. Об этом сообщили американский чиновник и лицо, ознакомленное с переговорами.

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Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю

Передача оружия может быть частью нового пакета помощи Израилю, который, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, администрация обнародует позже.

Мы рассматриваем дополнительные запросы, с которыми обратились израильтяне. Я думаю, что вы, скорее всего, услышите больше об этом позже сегодня,

– заявил Блинкен.

По словам американского чиновника, Байден поручил своей команде сделать все возможное, чтобы поддержать Израиль в конфликте.

"Они сказали нам: "Скажите нам, что вам нужно, и вы это получите", – отметил второй собеседник Politico, знакомый с переговорами.

Один из вариантов, который может рассматриваться Белым домом, – это освобождение хранящихся в Израиле малоизвестных запасов американских боеприпасов. Это оружие предназначено для использования США в конфликтах на Ближнем Востоке, но Соединенные Штаты также разрешили Израилю получить доступ к боеприпасам в чрезвычайных ситуациях.

По словам американского чиновника, хотя США отправили часть этих боеприпасов в Украину, чтобы помочь Киеву дать отпор российским оккупантам, в арсенале до сих пор остается достаточно вооружения для Израиля.

Также он отметил, что администрация Байдена не ожидает, что какая-либо военная помощь Израилю повлияет на его способность продолжать отправлять оружие Украине, поскольку обе страны используют разные системы.

Хотя США направили значительные объемы военной помощи Киеву, они также сознательно позаботились о том, чтобы иметь достаточное количество оружия в собственных запасах, чтобы защитить себя и своих союзников, если возникнет такая потребность.

"Израиль имеет "Железный купол", тогда как у Украины есть NASAMS, Patriot, Hawks. Это несколько разные категории", – пояснил чиновник, имея в виду разные системы противовоздушной обороны.