Пакистан заявил о сбивании 5 истребителей Индии

В Пакистане заявили, что ночью сбили 5 истребителей Rafale, которые были на вооружении Индии, а также 1 БПЛА. На сейчас официальных подтверждений этому нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Пакистане утверждают, что сбили 5 самолетов Индии

Журналисты CNN, ссылаясь на источники в пакистанской службе безопасности и правительстве, сообщают о сбивании 5 истребителей Индии, а также 1 беспилотник. Говорится о новых истребителях Rafale. В то же время в Индии не подтвердили, что действительно потеряли современные многоцелевые истребители французского производства.

В СМИ добавляют, что по меньшей мере 3 из 5 сбитых Rafale были ценными активами индийских военно-воздушных сил, ведь самолеты были приобретены всего несколько лет назад. Согласно открытым данным, Индия всего имела на вооружении 36 истребителей Rafale.

Известно, что Индия заказала истребители Rafale у французского производителя Dassault Aviation в 2016 году. Борта начали поступать в 2020 году. Тогда министр обороны Индии заявлял, что борта Rafale являются "одними из лучших в мире, а потому сделают ВВС страны гораздо сильнее для сдерживания любой угрозы".

В конце апреля этого года Индия подписала новое соглашение на 7,4 миллиарда долларов на покупку еще 26 истребителей Rafale у Франции, поставка которых ожидается с 2030 года.

Напомним, что поздно вечером 6 мая Индия начала операцию "Синдур", нацеленную на объекты в Пакистане и пакистанском Кашмире, и нанесла ракетные удары. В ответ на это Пакистан также нанес удары по Индии.