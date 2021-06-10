Внешние маркеры конфликта – путинский шантаж Эрдогана русскими туристами и поддержка двумя странами противоположных сторон в конфликте Кыргызстана и Таджикистана.

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В канву этих противоречий вплетена украинская нить, поскольку в их основе – диаметральные позиции Путина и Эрдогана по крымскому вопросу, а также – стратегический уровень ВТС Анкары с Киевом. Газета Wall Street Journal на днях сообщила, что решение о продаже Киеву беспилотников Bayraktar – основная причина кремлевского запрета на авиасообщение с Турцией.

По информации издания, Путин убеждал Эрдогана отказаться от сделки с Украиной, угрожая продлить запрет на перелеты. Собственно, это и произошло после того, как МИД Турции призвал РФ сосредоточиться на своих внутренних вопросах. При этом, официальной версией РФ по-прежнему является ситуация с COVID-19.

Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном – новая точка соприкосновения Турция и РФ

Ключевой фактор свежего очага напряжения между Анкарой и Москвой – расфокусировка в пограничном конфликте между Таджикистаном и Кыргызстаном. В мае там погибли 46 человек с обеих сторон. Эксперты насчитывают там 70 спорных участков границы, которые требуют делимитации. Но она – невозможна в силу политического клинча участников конфликта. Поэтому боестолкновения там происходят регулярно. В мае они обострились до минометных обстрелов и стороны оказались на грани полномасштабной войны.

Карабах – самый большой проигрыш Москвы:

Глубина противоречий Кыргызстана и Таджикистана, а также – уровень внешней вовлеченности в процесс позволяют примерять к региону карабахский сценарий. Таджикистан, как беднейшая страна региона, полностью зависим от РФ. Кыргызстан же опирается на поддержку альянса Азербайджана и Турции. Те успешно извлекли "карабахскую занозу" из геополитического поля на Закавказье, и – готовы повторить операцию в Центральной Азии.

Пантюркизм vs "русский мир"

Анкара строит региональный пантюркизм. Для более ощутимого продвижения ей важно обнулить конкуренцию со стороны "русского мира". А это чревато перерастанием конфликта в масштабные боевые действия. Кремль будет вынужден вступать в войну, если крен региона в сторону Турции станет бесповоротным. Только так Путин может попытаться сохранить геополитическое влияние. Хотя это – крайне сложное задание, в силу экономической слабости РФ и ее вовлеченности в военные действия в Украине и Сирии.

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Анкара и Баку готовы снова рискнуть по-крупному. В СМИ появились сведения, что в контексте обострения между Кыргызстаном и Таджикистаном Анкара может предоставить Бишкеку военную помощь. Официально это не подтверждалось, но глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу публично выразил готовность поддержать мир на неспокойной границе. Очевидно, что турецкое видение мира кардинально отличается от взгляда на него из бойниц Кремля.

Русские будут до последнего избегать войны, сохраняя видимость пошатнувшегося влияния. Турция же заинтересована в гибридном вхождении в конфликт. Для нее это – усиление геополитического лидерства, открывающее новые рынки для своих вооружений. В первую очередь – для продвижения своих БПЛА "Байрактар", готовых триумфально выиграть очередной военный конфликт.

ОДКБ – пустышка

Пикантности ситуации добавляет членство Кыргызстана и Таджикистана в так называемой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это – зонтичная структура, в которой РФ избирательно гарантирует безопасность стран-членов. Кремль оказался в глупейшей ситуации, когда два участника ОДКБ несколько дней феерично глушили друг друга минами. После этого даже самые беспринципные говорящие "головешки" Кремля перестали рассуждать о ценностях коллективной безопасности в формате Москвы.

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Геополитическая ловушка, в которую себя загнал Кремль, стимулирует внешних игроков, а это, кроме Турции, еще – США и Китай, раздувать угли регионального конфликта. Там понимают, что Москва не может открыто вмешиваться в конфликт стран-членов своего оборонного союза. Это развязывает ее соперникам руки, позволяя геополитическим напалмом выжигать региональный вес Кремля.

Понимание слабости РФ позволяет Анкаре укреплять влияние, вплоть до создания тюркского военно-политического блока. Подтверждение этому – рост ее ВТС в регионе. Турция заключила контракты на поставку военной техники в Туркменистан, подписала соглашение о военном сотрудничестве с Узбекистаном, развернув там производство бронетехники. Казахстан готов приобрести партию Bayraktar. Турецкая военная техника и имущество переданы Кыргызстану.

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Важен и фактор США в регионе. Несмотря на различное видение Вашингтона и Анкары ситуации на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, их объединяет общий интерес — ослабить РФ, а еще лучше – выдавить ее из региона.

При этом ОДКБ шатается изнутри. Страны-участники открыто демонстрируют многовекторность. Казахстан предоставил США право пролета в Афганистан через свое воздушное пространство и доступ на территорию для переброски материально-технических средств. Для США, КНР и Турции эта территория – потенциальный плацдарм для размещения ударной авиации, ракет средней дальности или компонентов ПРО, направленных против России. Показательно, что в Казахстане нет ни одной российской военной базы.

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Казахстан и Беларусь поддерживают партнерские отношения в сфере ВТС с Азербайджаном. Тот – враг Армении – их формального союзника по ОДКБ. Оборонное партнерство с Ереваном, не мешает Лукашенко лично поздравить Ильхама Алиева в Баку с карабахским триумфом. Немаловажно, что ни одна страна-член ОДКБ не признала территориальные изменения на постсоветском пространстве, которые произошли при участии России.

Украинский интерес

Ситуация для РФ окажется критической в случае ее затягивания в военный конфликт в Центральной Азии. Для Украины важно воспользоваться ослаблением стратегического врага, правильно просчитав риски, с которыми столкнется Кремль. Ключевой – нехватка в РФ ресурсов для войны на несколько фронтов. Москва будет вынужденно перераспределять силы, ослабляя давление на Украину. Ее участие в новом военном противостоянии способно активизировать притухшие конфликтные очаги в самой РФ. Их искры могут накрыть смертельным пламенем страну-бензоколонку.

Во что превратили Крым оккупанты:

Вероятное геополитическое или военное поражение РФ в Центральной Азии позволяет проецировать этот опыт на Крым. Анкара настроена на лидерство в Причерноморье. Ослабление РФ меняет соотношение сил в регионе и подыгрывает амбициям Турции. Эти факторы могут заставить Москву пойти на пока неприемлемые для нее компромиссы. Особенно, если ей будет оппонировать альянс Турции, Украины и США.